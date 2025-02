Anuncien a El Chiringuito els 4 fitxatges que prepara el Barça: 'Jonathan Tah i...'

El Barça s'està recuperant de la seva crisi econòmica a poc a poc i ja comença a pensar en les incorporacions d'estiu. Encara que els de la Ciutat Comtal no poden fer grans fitxatges, sí que es permetran alguna que altra incorporació. Jonathan Tah, per exemple, és un dels escollits de Hansi Flick per reforçar la plantilla de cara a la 2025-26.

Jonathan Tah no renovarà amb el Bayer Leverkusen, equip en el qual porta molts anys, i buscarà nous reptes. El Barça és el conjunt que més interès li causa i segons El Chiringuito ja està tot apalabrat. Però a més, en l'exitós i polèmic programa televisiu presentat per Josep Pedrerol també s'ha filtrat un oferiment amb el qual ningú comptava i dos fitxatges més per a l'estiu.

Jonathan Tah arribarà al Barça per enfortir les virtuts del vestidor

El Barça està passant per un gran moment: líder a LaLiga, classificat per a les semifinals de la Copa del Rei i preparat per als vuitens de final de la Champions League. Hansi Flick ha tret el millor de tots i cadascun dels seus futbolistes i s'està veient. A més d'un bon futbol, es veu que tots els joves estan molt units i que els veterans saben guiar-los.

Els aficionats han tornat a somriure gràcies al bon rendiment que està mostrant l'equip de Hansi Flick. La directiva va ser molt criticada quan va destituir Xavi Hernández, però l'arribada de l'alemany ha estat just el que el club necessitava. La nova estratègia defensiva ha estat el més destacat d'aquest nou Barça, ja que és molt eficaç.

La tàctica del fora de joc està sent molt efectiva i no hi ha cap equip que aconsegueixi contrarestar-la a la perfecció. Per poder seguir sumant efectius de qualitat a la defensa culer, Jonathan Tah s'unirà a l'estiu. Però a més, Flick i la directiva també valoren altres 3 incorporacions de primer nivell tal com s'ha revelat a El Chiringuito.

El Barça va amb tot

Segons ha explicat José Álvarez a El Chiringuito, Luis Díaz s'ha ofert al Barça. El cafeter no està passant pel seu millor moment pel que fa a minuts i està en cerca d'opcions. A més, rep entre 3 i 4 milions d'euros per temporada, sent, d'aquesta manera, un dels pitjors pagats de la plantilla.

El Barça estaria disposat a pagar-li uns 10 milions si acaba arribant al club per una quantitat justa. Amb un valor de mercat de 85 milions, Luis Díaz, juntament amb Jonathan Tah, podria conformar un dels millors mercats del Barça en els últims anys. Però el club català no es deté i va a per més: també segueix molt de prop Alexander Isak.

L'ariet del Newcastle, ex de la Real Sociedad, està brillant amb llum pròpia a la Premier League amb unes xifres ofensives molt bones. Aquest curs, per exemple, ja suma la friolera de 19 gols i 5 assistències, mentre que la temporada passada va acabar amb 25 gols. Sens dubte, Isak seria un gran reforç per al Barça, però el seu preu pot ser un obstacle insalvable: es parla de gairebé 200 milions pel seu traspàs.

Per últim, Andrei Ratiu, carriler del Rayo Vallecano que va meravellar a Montjuïc fa pocs dies, és l'altre objectiu del Barça tal com ha explicat José Álvarez a El Chiringuito. Amb un valor de mercat de només 7 milions, Ratiu sembla ser el suplent ideal per a Koundé. Sòlid en defensa i amb molt bona projecció en atac, encaixa com un guant en els plans de Flick; veurem si finalment acaba aterrant, com la resta, a la Ciutat Comtal.