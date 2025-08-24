Castigado por no rendir: El fichaje de Carlo Ancelotti que no juega con Xabi Alonso

Xabi Alonso no tiembla a la hora de tomar decisiones. El técnico vasco ya ha demostrado que no le tiembla el pulso cuando un jugador no rinde al nivel esperado y el gran señalado en este arranque es Raúl Asencio.

El central canario ha sido castigado por el entrenador, que le ha relegado al último lugar en la rotación de defensas.

En el estreno liguero contra Osasuna, que terminó con victoria por la mínima en el Santiago Bernabéu, Asencio se quedó en el banquillo sin minutos.

Para muchos, fue la confirmación de que Xabi Alonso ya no confía en él. El mensaje es claro: solo jugarán quienes estén al máximo nivel en cada entrenamiento y cada partido.

El declive de Asencio empezó en el Mundial de Clubes

La desconfianza de Xabi Alonso hacia Asencio no es casual. En el pasado Mundial de Clubes, el central acumuló errores en partidos clave que pusieron en aprietos al equipo.

Esos fallos marcaron un antes y un después en la valoración del técnico, que decidió darle más oportunidades a otros centrales de la plantilla.

Hoy por hoy, Asencio es el último de la fila. Está por debajo de Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger e incluso David Alaba.

Una jerarquía que refleja la caída de un jugador que hace apenas unos meses aspiraba a consolidarse como una pieza de futuro en la defensa del Real Madrid.

Problemas extradeportivos y confianza rota

A sus dificultades sobre el césped se suman problemas fuera del campo. El canterano ha atravesado momentos complicados en lo personal que, según el cuerpo técnico, han repercutido en su rendimiento.

Mentalmente no está en su mejor momento y eso se nota en los entrenamientos, donde Xabi Alonso exige concentración total.

La combinación de errores deportivos y percances extradeportivos ha terminado por pasarle factura. El entrenador cree que, en estas condiciones, no está preparado para ser competitivo al máximo nivel.

Por eso ha optado por dejarlo sin minutos mientras otros compañeros muestran un nivel más fiable y constante.

El futuro del canario se complica

La situación de Raúl Asencio es complicada. Necesita jugar para crecer como futbolista, pero en el Real Madrid no parece tener espacio.

Si nada cambia, todo apunta a que podría buscar una salida en el próximo mercado de invierno. Ello, probablemente en forma de cesión que le permita recuperar confianza y minutos en otro club.

El escenario recuerda a otras promesas que no lograron asentarse en el primer equipo. Para evitar quedar en el olvido, Asencio deberá tomar pronto una decisión sobre su futuro.

Mientras tanto, en el Madrid queda claro que Xabi Alonso no perdona y que el tiempo corre en contra del central canario.