Marc Casadó, titular de miracle: Hansi Flick truca al seu botxí per a la Supercopa

Marc Casadó s'ha convertit, sens dubte, en la gran revelació de la primera part de la temporada. El seu rendiment ha estat sensacional en molts partits i la seva aportació ha estat clau en moments realment decisius. Com a mostra, els seus números són impressionants per ser pivot defensiu: 22 partits, 20 com a titular, i 5 assistències repartides.

No obstant això, a l'estiu, Marc Casadó era un ferm candidat a sortir del club. Xavi no havia comptat amb ell, però l'arribada de Hansi Flick va suposar un gir de 180 graus en la seva carrera esportiva. Va passar d'estar en venda a ser titular, encara que això sí, també cal destacar que va tenir una mica de sort.

I és que, en els primers partits de la temporada, el que realment va cridar l'atenció de Hansi Flick va ser Bernal. El jove pivot recordava en cada un dels seus moviments a Sergio Busquets i, amb només 17 anys, es va instal·lar com a titular. Només la fatídica lesió que va patir a Vallecas el va privar de fer-se un lloc definitivament a la medul·lar del FC Barcelona.

Marc Casadó, titular per obligació: Hansi Flick crida a Bernal per a la Supercopa

Hansi Flick vol que Bernal viatgi amb l'equip a l'Aràbia Saudita: el tècnic alemany l'ha inclòs en la convocatòria i el jove pivot seguirà el seu procés de recuperació a Jeddah. Flick vol fer pinya i ha convocat tota la primera plantilla, estiguin disponibles o no. L'objectiu és que tot l'equip estigui el més unit possible en el seu objectiu d'aconseguir el primer títol de la temporada.

S'espera que Bernal torni als terrenys de joc el pròxim mes de setembre, però Hansi Flick vol que faci vida amb els seus companys. De fet, en cas d'estar disponible, seria titular per davant de Marc Casadó. Això sí, de moment haurà de conformar-se i gaudir de l'espectacle desde fora.

El Barça, optimista amb la recuperació de Bernal

Hansi Flick sent una especial debilitat per Bernal i, si pogués, el col·locaria com a titular a la Supercopa. La seva recuperació va per bon camí i s'estan complint els terminis estipulats. Des dels estaments mèdics del club, s'assegura que Bernal ha superat fins i tot les expectatives a nivell de termini.

Els últims controls realitzats al jove migcampista demostren que la seva lesió progressa molt satisfactòriament. Aquest pròxim dijous, es compliran ja els quatre mesos de la seva greu lesió i la seva posterior operació. Fent comparacions amb Gavi, el genoll de Bernal, a aquestes altures, presenta més mobilitat que la que tenia el '6' en el seu moment: Hansi Flick ho celebra.