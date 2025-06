Tot canvia amb el que ha dit De la Fuente sobre Íñigo Martínez: «Ha confessat...»

Luis de la Fuente torna a escena amb la Selecció Espanyola. Aquesta mateixa setmana comença la fase final de la Nations League. Espanya s'enfrontarà a França a semifinals, i el guanyador s'enfrontarà a Alemanya o Portugal a la gran final.

La llista de convocats té diverses sorpreses destacades. L'absència de Joan García és especialment remarcable. El porter del RCD Espanyol ha estat el millor porter espanyol aquesta temporada, així que la seva exclusió genera moltes preguntes i debat.

Un altre cas rellevant és el d'Alejandro Balde: el carriler del Barça ha perdut el seu lloc a la Selecció. Luis de la Fuente sembla no confiar en ell i Balde s'ha quedat fora de la convocatòria novament. Grimaldo i Cucurella són els seus escollits per ocupar el flanc esquerre de la línia defensiva.

En canvi, la presència d'Isco o Dean Huijsen omple d'il·lusió l'afició. Isco, amb la seva experiència, i Huijsen, la jove promesa del Madrid, aporten frescor a la Selecció Espanyola. Sens dubte, Luis de la Fuente ha pres decisions importants.

La polèmica baixa d'Iñigo Martínez i la decisió de Luis de la Fuente

Però la notícia més candent és la baixa d'Iñigo Martínez. El central del Barça no ha estat convocat per Luis de la Fuente tot i l'excel·lent temporada que ha fet al FC Barcelona. Iñigo ja s'havia quedat fora de la llista anterior de manera "misteriosa" per una suposada lesió i ara tampoc ha estat cridat.

El motiu de la seva absència era tota una incògnita, i molts van voler justificar-la amb les imatges de la celebració de la rua del Barça. Després de guanyar la Lliga, l'equip culer va sortir als carrers de Barcelona per celebrar el títol i Iñigo Martínez va aparèixer onejant una bandera estelada. Un gest que va causar molta polèmica i ha pogut ser clau per a la decisió de Luis de la Fuente.

Tanmateix, ara ha sortit a la llum la veritat. Segons informa el diari ARA, Luis de la Fuente ha volgut fer-li un favor a Iñigo Martínez: el central li va confessar el seu desig de no tornar a la Selecció Espanyola. Una petició que el seleccionador va respectar i per la qual va decidir no incloure'l a la convocatòria.

Una decisió ben rebuda per l'afició

Aquesta notícia és bona per a gairebé tothom. L'afició espanyola no volia la tornada de Iñigo Martínez a la Selecció Espanyola després de les seves recents polèmiques. I, pel que sembla, el mateix jugador tampoc volia tornar.

D'aquesta manera, Luis de la Fuente afronta la fase final de la Nations League amb un equip renovat i sense algunes peces polèmiques. Joan García i Alejandro Balde són absències que criden l'atenció, mentre que Isco i Huijsen aporten esperança. I la baixa d'Iñigo Martínez tanca un capítol complicat