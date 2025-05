Fabrizio Romano dona una gran alegria a Iñigo Martínez: 'Adéu, Barça, tot a punt'

L'inici del mercat de fitxatges és a tocar i Fabrizio Romano està molt atent al que va succeint. El reputat periodista, expert en traspassos, viu els seus dies més agitats de l'any entre informacions i rumors. Romano té un alt percentatge d'encerts en les seves prediccions i, en moltes ocasions, acaba confirmant els moviments més interessants abans que els mateixos afectats.

En els darrers dies, Fabrizio Romano ha estat informant en exclusiva dels avenços en la renovació de Lamine Yamal. I, continuant amb l'actualitat culer, Fabrizio també ha publicat una dada molt important i rellevant per als interessos del FC Barcelona. Una informació que afecta directament Íñigo Martínez, ja que sembla que Flick ha demanat el fitxatge d'un central de primer nivell.

En aquest sentit, cal destacar que Íñigo Martínez ha fet una gran temporada a l'eix central al costat del jove Pau Cubarsí. El '5' ha acabat relegant a la banqueta Araujo i, amb 33 anys, està vivint la seva segona joventut. A més, segons les informacions de Fabrizio Romano, Íñigo pot respirar tranquil: el fitxatge que havia sol·licitat Flick s'ha cancel·lat, no vindrà al Barça.

Fabrizio Romano ho confirma: Jonathan Tah no jugarà al Camp Nou

Durant el passat mes de gener, Deco es va reunir amb el central internacional del Leverkusen, Jonathan Tah, que acaba contracte al juny. El director esportiu estava realment immers en el seu fitxatge després de comptar amb el vistiplau de Hansi Flick, que el coneix a la perfecció. Tot feia presagiar que el Barça havia arribat a un acord amb Tah per a la seva incorporació a cost zero.

Tanmateix, en un gir inesperat dels esdeveniments, Fabrizio Romano ha assegurat que Jonathan Tah ho té fet amb el Bayern Munic i que no jugarà al Camp Nou.

Jonathan Tah no espera al Barça

El central alemany es queda a Alemanya i, més concretament, al Bayern Munic, equip al qual arribarà com a agent lliure. Jonathan Tah s'ha cansat d'esperar al Barça i finalment ha decidit posar rumb a la capital alemanya. Si no hi ha sorpresa, el central signarà amb el club de Baviera per a les pròximes 4 temporades.

Tah era una de les opcions que barallava el Barça per reforçar l'eix defensiu en cas de perdre alguna de les seves peces. La idea de Deco era generar algun traspàs interessant per reforçar la rereguarda culer, però no ha estat possible. Íñigo Martínez, per la seva banda, celebra la gran notícia que li permetrà mantenir el seu rol de titular l'any que ve.