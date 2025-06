Gir radical, ningú no s'ho esperava, Ronald Araújo dona la gran notícia: 'Jugaré al...'

La temporada de Ronald Araújo al FC Barcelona ha estat molt complicada. Al principi, tothom pensava que seria titular indiscutible.

Tanmateix, Hansi Flick ha confiat més en Pau Cubarsí i Íñigo Martínez per formar la parella defensiva titular. Aquesta situació va generar nombrosos rumors sobre el futur del central uruguaià.

Un gener decisiu per al futur d'Araújo

Al gener, Araújo va estar a punt de deixar el Barça. La Juventus gairebé va aprofitar la seva mala ratxa per fitxar-lo.

El seu rendiment va entrar en una espiral negativa que va fer dubtar sobre la seva continuïtat. Però, després d'una reunió amb Deco, tot va canviar. El defensa va entendre el seu nou rol i va renovar el seu contracte fins al 2031.

Rumors que no van cessar, però un futur més clar

Des de llavors, les informacions sobre una possible venda no han cessat. Tanmateix, a poc a poc el futur d'Araújo s'ha anat aclarint.

El mateix jugador va trencar el seu silenci per posar fi a les especulacions. Ho va fer des de la concentració de la selecció d'Uruguai, on va analitzar la seva temporada.

Araújo té clar que està preparat per donar el seu màxim nivell

Ronald Araújo va admetre que la temporada no ha estat fàcil per a ell. Tanmateix, va assegurar que quan està sa pot competir amb qualsevol.

L'uruguaià sap que ha passat per moments complicats, però segueix molt confiat en la seva capacitat de rendiment. Això es podria considerar com un avís clar a Hansi Flick i a tot el barcelonisme.

Flick confirma la continuïtat d'Araújo

Després d'aquestes declaracions, Hansi Flick també va parlar sobre el futur de Ronald Araújo. L'entrenador va confirmar que el central seguirà al Barça.

“Jugaré al Barça. Em quedaré segur. El meu contracte és fins al 2031”, va afirmar el mateix Araújo.

No hi ha dubte que aquest missatge resulta contundent i esborra qualsevol dubte sobre la seva possible sortida.

L'importància d'Araújo per al Barça

Malgrat les dificultats, Araújo continua sent una peça clau per al FC Barcelona. La seva presència aporta seguretat i lideratge a la defensa.

La renovació fins al 2031 mostra la confiança que la directiva i el cos tècnic tenen en ell. La intenció és que continuï sent un pilar fonamental en els pròxims anys.

El que està clar és que Ronald Araújo ha tancat la porta a les especulacions. El seu compromís amb el Barça és total. La temporada ha estat complicada, però la seva determinació el manté ferm.

Hansi Flick podrà comptar amb un dels seus defensors més importants per al futur del club. La seva renovació és un clar missatge d'estabilitat i confiança per a la defensa blaugrana.