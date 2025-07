Todo cambia para Gerard Martín, la sorpresa es total: Alejandro Balde está avisado

La dupla formada por Gerard Martín y Alejandro Balde en el lateral izquierdo del FC Barcelona está cerca de romperse. La diferencia entre ambos es abismal. Y ahora ha aparecido un tercero en discordia que lo cambia todo.

Durante el curso pasado, Alejandro Balde fue titular indiscutible: jugó casi todos los minutos y lo hizo a gran nivel. Su superioridad respecto a Gerard Martín, el teórico suplente, era más que evidente. Es por eso que Flick ha dado el visto bueno a la incorporación del nuevo carrilero.

Gerard Martín, de menos a más, pero insuficiente

Gerard Martín, que no hace mucho jugaba en el Cornellà, está lejos del nivel exigido para jugar en el Barça. Empezó la temporada pasada mostrando un rendimiento irregular y demostró que Balde es mucho mejor que él.

Sin embargo, con el paso de las jornadas, Gerard empezó a mejorar sus actuaciones y aprovechó las ausencias de Alejandro Balde para cumplir con solvencia en los momentos más delicados. Aun así, no ha sido suficiente para asegurar su rol en la plantilla.

Hansi Flick celebra la llegada de otro lateral de más nivel

El técnico del Barça, Hansi Flick, quiere elevar el nivel de su defensa. Sabe que necesita más potencia y calidad en el lateral zurdo. Por eso pidió al club un perfil diferente al de Gerard Martín y su deseo se ha cumplido.

Jofre Torrents ha irrumpido con fuerza en la pretemporada. El carrilero, formado en La Masía, apenas ha necesitado unos minutos para convencer a Hansi Flick. Su físico, descaro y técnica le hacen destacar por encima de los demás.

Con solo 18 años, ya ha demostrado que está preparado. Ha dejado atrás a Gerard Martín en la rotación y, si nada se tuerce, se quedará como segundo lateral izquierdo del primer equipo.

Este giro inesperado cambia todos los planes. El rol de Gerard Martín en el equipo se desvanece y su futuro apunta lejos del Camp Nou.

¿Salida inminente para Gerard Martín?

La irrupción de Jofre Torrents obliga al club a tomar decisiones. Tener tres laterales izquierdos no es viable y Gerard Martín es el que más papeletas tiene para salir. La opción más probable es una cesión a un equipo de Primera o Segunda división.

Desde el cuerpo técnico valoran su compromiso y evolución, pero entienden que, con Jofre Torrents por delante, no tendrá minutos suficientes. Gerard Martín necesita continuidad para seguir creciendo y eso, ahora mismo, no lo encontrará en el Barça.

Por su parte, Jofre Torrents afronta el reto con ilusión. Sabe que parte como suplente de Alejandro Balde, pero no se conforma. Quiere pelear por un sitio en el once y demostrar que su explosión no es casualidad.

Lo que está claro es que la pretemporada está marcando un punto de inflexión. Hansi Flick ya ha tomado nota y el Barça empieza a planificar su plantilla definitiva. Por ahora, lo más probable es que Gerard Martín salga y Jofre Torrents se quede como suplente de Alejandro Balde.