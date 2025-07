El Reial Madrid comunica la gran notícia per sorpresa: el de Raúl Asencio ja és oficial

Raúl Asencio és un dels noms que més portades ha ocupat en els últims mesos dins l'entorn del Real Madrid. Nascut el 2003, aquest central espanyol format a La Fábrica ha fet el salt a l'elit amb una rapidesa poc habitual. La seva envergadura, potència física i capacitat per anticipar-se el converteixen en un defensa modern i molt complet

El curs passat va ser el seu trampolí definitiu. Les nombroses baixes en defensa van obligar Carlo Ancelotti a recórrer a jugadors del filial, i allà va aparèixer Raúl Asencio. Des del seu primer partit al Santiago Bernabéu va demostrar personalitat, maduresa i unes condicions més que suficients per competir al màxim nivell

Raúl Asencio, en el punt de mira

El seu rendiment no va passar desapercebut per a ningú, i ràpidament es va guanyar un lloc entre els favorits del cos tècnic. Tanmateix, la seva figura també ha estat envoltada de certa polèmica. Raúl Asencio està sent investigat per la justícia per gravar imatges sexuals de dues dones, una d'elles menor, i compartir-les sense el seu consentiment

Es tracta d'un cas que encara no s'ha resolt i que manté en suspens bona part de l'afició. Tot i això, el Real Madrid no li ha girat l'esquena. Fa alguns mesos, l'equip jurídic del club va decidir assumir la seva defensa de manera oficial, i ara ha tingut un altre gest amb Raúl Asencio que ho canvia tot

La confiança en Raúl Asencio s'ha mantingut fins i tot després del seu paper discret en el passat Mundial de Clubs. Encara que el seu rendiment en aquell torneig va deixar alguns dubtes, el club ha volgut enviar-li un missatge clar de suport. I ho ha fet amb un gest que marca un abans i un després en la seva carrera

El Real Madrid comunica la gran notícia per sorpresa: el de Raúl Asencio ja és oficial

Raúl Asencio ja té fitxa del primer equip del Real Madrid. El seu ascens ha estat confirmat a la web oficial del club, on ja apareix com a jugador de ple dret. Un pas important que reconeix no només el seu talent, sinó també la seva feina i constància

A més, el seu nou estatus ve acompanyat d'una millora contractual. Raúl ha renovat el seu vincle amb el club blanc i veurà incrementat el seu salari de manera significativa. És un premi a la seva progressió i a l'impacte que ha tingut en el seu primer any entre els grans

Aquest moviment confirma que el Real Madrid segueix apostant fort pels joves talents de La Fábrica. Raúl Asencio és, sens dubte, una de les grans apostes de futur. Ara, amb fitxa i contracte renovat, li toca demostrar que pot consolidar-se al primer equip