Tot canvia amb el que ha descobert Xabi Alonso sobre Marcus Rashford: 'Podria venir'

Marcus Rashford no és titular al Barça i Xabi Alonso ja ho sap: l'anglès no gaudeix de tot el protagonisme que voldria al Barça i veu complicat continuar-hi. Cal recordar que Rashford està cedit pel Manchester United i que el Barça no està obligat a fitxar-lo a final de temporada, per la qual cosa el jugador continua rebent ofertes. Xabi Alonso ja ho sap i, pel que sembla, no es descarta que pugui moure's per intentar fitxar Marcus Rashford de cara al pròxim mercat de fitxatges estival.
Marcus Rashford s'ha adaptat bé al Barça, però la veritat és que continua sense ser titular i Xabi Alonso no descarta que el Madrid pugui intentar fitxar-lo a l'estiu. Aquesta seria la idea de l'entrenador tolosà segons ha avançat ‘Don Balón’, mitjà especialitzat que publica tot tipus d'informacions sobre el món del futbol. Marcus Rashford, de moment, no s'hauria pronunciat sobre el possible fitxatge, tot i que continua centrat a convèncer a Can Barça, on es compta amb ell per a tota la temporada oficial.
Tot i aquest suposat interès del Madrid, Marcus Rashford està més feliç que mai a Barcelona. L'extrem cedit pel Manchester United ha recuperat la normalitat, també amb la seva selecció, i ara podria ser titular en el lloc de Raphinha, extrem esquerrà titular a Barcelona. El motiu?Raphinha arribarà cansat de l'aturada de seleccions, per la qual cosa Flick podria meditar donar minuts a un Marcus Rashford que agrada i molt a Xabi Alonso, entrenador blanc.
Xabi Alonso sap que el Madrid, amb tota seguretat, acceptarà ofertes o per Rodrygo o per Vinícius Júnior, per la qual cosa està pensant en un perfil 'low cost' per al seu projecte.Aquest perfil encaixaria força amb un Marcus Rashford que és feliç al Barça, però que anhela disputar més minuts com a titular sota la tutela de Hansi Flick.
Anglaterra té peu i mig al Mundial de 2026 i això és, en gran part, gràcies a l'anglès Marcus Rashford, que va ser clau davant Andorra i Sèrbia en aquesta aturada.La idea de Flick és donar-li cada vegada més minuts, sobretot ara que està a punt de començar la UEFA Champions League, competició que tornarà a disputar Marcus Rashford. Tot i que el Barça encara no ha pres una decisió amb Marcus Rashford, fonts del club culer destaquen el seu to físic i valoren la seva adaptació, que ha estat "ràpida".
Xabi Alonso, per la seva banda, romandrà atent, ja que considera que Marcus Rashford és un perfil de futbolista que encaixa en el seu projecte i que podria estar interessat a jugar a Madrid. De moment no hi ha decisió presa, però sembla que Xabi Alonso està decidit: voldria comptar amb Marcus Rashford per al seu actual projecte a la capital d'Espanya.
