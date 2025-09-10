Marcus Rashford no es titular en el Barça y Xabi Alonso ya lo sabe: el inglés no disfuta de todo el protagonismo que quisiera en el Barça y ve complicado seguir. Cabe recordar que Rashford está cedido por el Manchester United y que el Barça no está obligado a ficharle a final de temporada, por lo que el jugador sigue tanteando ofertas. Xabi Alonso ya lo sabe y, al parecer, no se descarta que pueda moverse para intentar fichar a Marcus Rashford de cara al próximo mercado de fichajes estival.

Marcus Rashford se ha adaptado bien al Barça, pero lo cierto es que sigue sin ser titular y Xabi Alonso no descarta que el Madrid pueda intentar ficharle en verano. Esa sería la idea del entrenador tolosarra según ha avanzado 'Don Balón', medio especializado que publica todo tipo de informaciones sobre el mundo del fútbol. Marcus Rashford, por el momento, no se habría pronunciado sobre el posible fichaje, aunque sigue enfocado en convencer en Can Barça, donde se cuenta con él para toda la temporada oficial.

A pesar de este supuesto interés del Madrid, Marcus Rashford está más feliz que nunca en Barcelona. El extremo cedido por el Manchester United ha recuperado la normalidad, también con su selección, y ahora podría ser titular en el lugar de Raphinha, extremo zurdo titular en Barcelona. ¿El motivo? Raphinha llegará cansado del parón de selecciones, por lo que Flick podría meditar darle minutos a un Marcus Rashford que gusta y mucho a Xabi Alonso, entrenador blanco.

Todo cambia con lo que ha descubierto Xabi Alonso de Marcus Rashford: 'Podría venir'

Xabi Alonso sabe que el Madrid, con toda seguridad, aceptará ofertas o por Rodrygo o por Vinícius Júnior, por lo que está pensando en un perfil 'low cost' para su proyecto. Este perfil encajaría bastante con un Marcus Rashford que es feliz en el Barça, pero que anhela disputar más minutos como titular bajo la tutela de Hansi Flick.

Inglaterra tiene pie y medio en el Mundial de 2026 y eso es, en gran parte, gracias al inglés Marcus Rashford, que fue clave ante Andorra y Serbia en este parón. La idea de Flick es darle cada vez más minutos, sobre todo ahora que está a nada de comenzar la UEFA Champions League, competición que volverá a disputar Marcus Rashford. A pesar de que el Barça todavía no ha tomado una decisión con Marcus Rashford, fuentes del club culer destacan su tono físico y valoran su adaptación, que ha sido "rápida".

Xabi Alonso, por su parte, permanecerá atento, pues considera que Marcus Rashford es un perfil de futbolista que encaja en su proyecto y que podría estar interesado en jugar en Madrid. Por el momento no hay decisión tomada, pero parece que Xabi Alonso está decidido: quisiera contar con Marcus Rashford para su actual proyecto en la capital de España.