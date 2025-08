El Barça nunca estuvo interesado en Eduardo Camavinga, pero lo cierto es que acabar de fichar al que muchos consideran que es su clon en el fútbol español. Eduardo Camavinga, actual futbolista del Real Madrid, es centrocampista, pero está destacando como lateral y gracias a su gran polivalencia, algo que el Barça también valora y mucho. En este sentido, el Barça ha logrado cerrar el fichaje de un lateral parecido a Eduardo Camavinga y lo ha conseguido por todo lo alto: firma hasta 2028, fichaje descomunal.

El Barça y sobre todo Hansi Flick valoran mucho la polivalencia de los jugadores, algo que ha sido clave para apostar por el nuevo Eduardo Camavinga, que firmará hasta 2028. En este caso, Flick ha dado el 'OK' final a la renovación de un crack que ya está destacando en el filial de Juliano Belletti y que apunta muchas maneras. Todavía no ha hecho la pretemporada con el primer equipo y no ha debutado en partido oficial, pero el Barça trabaja para que se convierta en el sustituo de Jules Koundé.

En este sentido, la renovación de dicho jugador hasta 2028 indica que Héctor Fort tendrá muy complicado seguir en el Barça. De hecho, periodistas como Gerard Romero, CEO de 'Jijantes', aseguran que "el Barça le habría recomendado a Fort salir cedido", principalmente porque Flick no le ve preparado para ser importante. Prueba de ello es que, además de firmar al nuevo Eduardo Camavinga, Flick no le ha dado apenas protagonismo a Fort durante la gira, lo que es un claro mensaje.

¡Notición! El clon de Eduardo Camavinga firma con el Barça hasta 2028: 'Es muy bueno'

El mercado de fichajes del Barça está siendo francamente bueno, pero Deco trabaja para que Flick disponga de todavía más herramientas, sobre todo de cara al futuro que está por venir. Una de las asignaturas pendientes son los laterales, pero Deco y Joan Laporta ya han resuelto parte de esta problemática: firman al nuevo Eduardo Camavinga hasta finales de junio de 2028.

El nuevo Eduardo Camavinga es Xavi Espart, centrocampista de Vilassar de Mar que viene de ganarlo prácticamente todo con el Juvenil A de Belletti. Espart, de 18 años, formará parte del filial culer y, si nada se tuerce, renovará con el Barça a principios del mes de septiembre, según ha podido saber 'e-Notícies' en exclusiva.

El Barça ata la continuidad de Xavi Espart, el nuevo Eduardo Camavinga formado por Belletti

Espart recuerda mucho a Eduardo Camavinga, sobre todo porque se trata de un crack que se ha reconvertido: de centrocampista TOP a lateral derecho que apunta a ser muy importante. En el Barça consideran que Xavi Espart ocupará el rol de Héctor Fort a partir del próximo verano, cuando se espera que el lateral de Vilassar empiece a rodar con Flick.

De todas maneras, el Barça ya se ha querido asegurar su continuidad: renovado hasta 2028, ficha de filial y un salario que rondará los 100.000 euros anuales, aproximadamente. Juliano Belletti habla maravillas de Espart: es un lateral inteligente, con capacidad de creación y con una proyección evidente de primer equipo.