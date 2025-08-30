Brahim Díaz no aguanta más y Xabi Alonso es el máximo responsable: Florentino lo sabe

Brahim Díaz ha tomado la decisión de quedarse en el Real Madrid una temporada más. El hispanomarroquí entiende que no será un jugador indiscutible, pero mantiene la esperanza de ganarse oportunidades.

La llegada de Xabi Alonso no ha cambiado demasiado su situación y, de momento, sigue lejos de ser pieza clave.

El internacional con Marruecos trabaja con máxima implicación y entrega en cada entrenamiento. Sin embargo, lo que preocupa al cuerpo técnico no es su actitud, sino su nivel.

Tras varias campañas en la élite, su techo parece claro: es un futbolista de rol, capaz de aportar desde el banquillo, pero no de liderar a la plantilla como titular.

Xabi Alonso no termina convencido

Alonso le ha dado oportunidades en este inicio de temporada, incluso arrancando como titular en el debut liguero.

Pese a ello, Brahim no logró despejar las dudas y en el segundo encuentro vio reducido su tiempo de juego a menos de media hora. La señal es clara: su protagonismo puede ir disminuyendo con el paso de las semanas.

El técnico valora su esfuerzo, pero las exigencias del Real Madrid son muy altas. En partidos donde el equipo necesita desbordar, decidir o marcar diferencias, el malagueño no ha ofrecido esa regularidad que sí muestran otros compañeros.

Por eso, Xabi Alonso empieza a situarle más como recurso puntual que como opción estable en el once.

Un patrón repetido en su carrera

No es la primera vez que Brahim vive esta situación. Con Carlo Ancelotti ocurrió algo muy parecido: periodos en los que sumaba muchos minutos y parecía asentarse, seguidos de largas fases en las que desaparecía de la rotación.

Esa intermitencia le ha acompañado en casi todas las temporadas con la camiseta blanca. El Mundial de Clubes fue un reflejo de esa dinámica. En algunos momentos respondió bien, pero en otros pasó inadvertido.

Esa irregularidad dificulta que pueda consolidarse como una referencia y hace que su nombre vuelva a sonar como candidato a una salida cada verano.

Seguirá luchando por un lugar

Pese a todo, Brahim Díaz no se rinde. Su objetivo sigue siendo triunfar en el Santiago Bernabéu y se ha negado a escuchar propuestas de otros equipos que le garantizarían más minutos.

Quiere demostrar que puede ser útil en la plantilla, aunque tenga que hacerlo en un papel secundario. En otros clubes tendría un estatus más relevante, pero el malagueño no piensa renunciar al desafío de triunfar en el mejor equipo del mundo.

La competencia es feroz y su rol será el de revulsivo, pero él cree que puede marcar diferencias en momentos concretos. Su lucha por ser importante en el Real Madrid continúa, aunque el camino no será fácil.