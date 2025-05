Bé, bonic i barat: Hansi Flick demana a Deco el seu fitxatge, és el nou Karim Benzema

Hansi Flick ha demostrat ser un entrenador capaç del millor en la seva primera temporada al capdavant del FC Barcelona. Ha aconseguit que gairebé tots els jugadors mostrin la seva millor versió, la qual cosa s'ha traduït en uns resultats esportius excel·lents.

El Barça ja ha aixecat la Supercopa d'Espanya i la Copa del Rei, i encara segueix lluitant per LaLiga i la Champions League. Amb aquests èxits, Flick té la possibilitat de guanyar absolutament tot en el seu primer any com a culer.

No obstant això, malgrat els excel·lents resultats aconseguits, Hansi Flick sap que encara hi ha àrees en què l'equip ha de millorar. Tot i comptar amb una plantilla de gran qualitat, l'alemany és conscient que el Barça necessita reforços en posicions clau per seguir sent el millor. I, en aquest sentit, Flick ja ha parlat amb Deco per valorar el fitxatge del nou Karim Benzema.

Deco i Hansi Flick es posen d'acord

Hansi Flick desitja reforçar la parcel·la ofensiva amb un extrem que accepti el rol de suplent, però que també pugui jugar com a davanter centre. Un estil a Ferran Torres, que sempre rendeixi des de la banqueta i treballi per al grup. I Deco sembla que ha identificat el candidat ideal.

En aquest context, Deco ha identificat Rayan Cherki com el reforç ideal per a l'atac culer. El crack de l'Olympique de Lyon ha cridat l'atenció per la seva habilitat, el seu regat i la seva capacitat per desbordar els defensors. Malgrat la seva joventut, el seu estil de joc recorda molt al de Karim Benzema, cosa que ha augmentat l'interès per ell.

Rayan Cherki pot jugar en qualsevol de les tres posicions ofensives, cosa que el converteix en una opció versàtil per al Barça. A més, el seu preu assequible convida Hansi Flick a valorar la seva incorporació. Deco podria tancar la seva sortida del Lyon per 20 milions.

Rayan Cherki al Barça?

Rayan Cherki ha cridat l'atenció de grans clubs com el PSG, però necessita sortir de França per seguir creixent. És per això que el Barça s'ha interessat en la seva contractació. La seva versatilitat i qualitat serien claus per al pla de joc de Hansi Flick, qui busca incorporar jugadors que aportin profunditat, creativitat i competència sana en l'atac.

L'arribada de Rayan Cherki podria marcar l'inici d'una nova etapa al Barça. El seu estil recorda molt a Karim Benzema, així que es preveu un gran negoci per només 20 milions d'euros.