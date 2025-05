Huijsen cau de la llista: Florentino mira altres 2 centrals per ajudar Asensio

El Real Madrid està travessant una temporada complicada, especialment en el sector defensiu. Les lesions han deixat l'equip minvat i han afectat greument el seu rendiment. Dani Carvajal i Éder Militao han estat fora la major part de la temporada, mentre que Antonio Rüdiger ha jugat amb dolor en diverses ocasions.

A pesar d'aquests obstacles, l'equip continua lluitant pels títols, encara que les baixes en la defensa han estat un llast considerable. A més, figures comDavid Alaba i Jesús Vallejo han passat desapercebudes, cosa que ha deixat l'equip sense una base sòlida en la defensa.

L'única llum enmig de la crisi defensiva ha estat Raúl Asencio. El canterà ha estat la gran revelació del Real Madrid i, si res no canvia, sembla que serà titular la pròxima temporada. No obstant això, el club sap que necessita més reforços per assegurar una defensa sòlida, per la qual cosa Florentino ha començat a treballar en possibles incorporacions.

Els plans de Florentino Pérez: nous centrals en el punt de mira

Florentino Pérez té clar que el Real Madrid necessita reforçar la seva defensa amb centrals de primer nivell. Després de moltes especulacions sobre possibles fitxatges, el gran favorit per unir-se al club era Dean Huijsen, el jove defensor del Bournemouth. No obstant això, en les últimes hores, el Real Madrid ha canviat de rumb.

Ara, per ordre de Pérez, Huijsen ha estat descartat, i el focus ara està en dos jugadors de la Premier League: Ibrahima Konaté i William Saliba. Ambdós defensors estan sent seguits de prop pel Real Madrid, que els té en el seu radar per reforçar la defensa blanca.

Konaté, del Liverpool, i Saliba, de l'Arsenal, són dos dels millors centrals d'Europa i es consideren una gran oportunitat per al club merengue. Ambdós són coneguts per la seva solidesa, velocitat i capacitat per llegir el joc. Amb un futur brillant per davant, són opcions atractives per al Real Madrid.

Els terminis de contracte i el fitxatge per al 2026 i 2027

No obstant això, hi ha un detall que complica les coses per al Real Madrid. Tot i ser objectius prioritaris, tant Konaté com Saliba tenen contractes que acaben el 2026 i 2027, respectivament.

Florentino Pérez planeja aprofitar aquesta situació per fitxar-los gratis, cosa que els permetria arribar gratis al club quan els seus contractes arribin a la seva fi. No obstant això, això ha generat frustració entre els aficionats merengues, ja que el club haurà d'esperar per assegurar els seus fitxatges.

Segons les últimes informacions, el Madrid està disposat a esperar i fer-se amb ells en les dates més properes a l'expiració dels seus contractes. Això forma part de l'estratègia de Florentino Pérez per reforçar una defensa que necessita urgentment canvis. En aquest sentit, s'espera que aquests dos centrals siguin peces clau en el futur del Real Madrid.