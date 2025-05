Pablo Torre, ni Barça ni Girona: Ha rebut una oferta encara més interessant

Pablo Torre està tenint una temporada agredolça al FC Barcelona. Tot i mostrar un bon rendiment sempre que ha tingut l'oportunitat de jugar, Hansi Flick no li ha donat massa minuts.

En tan sols 421 minuts disputats, Torre ha aconseguit anotar quatre gols i repartir tres assistències, cosa que demostra la seva qualitat i capacitat per influir en el joc.

No obstant això, aquests números no han estat suficients per guanyar-se un lloc fix a l'equip. La falta de confiança de Flick, sumada a la gran competència a la medul·lar, ha complicat les opcions de Pablo Torre.

La competència a la medul·lar i el futur de Pablo Torre

La competència al centre del camp del Barcelona és ferotge. Jugadors com Pedri, Frenkie de Jong i Gavi han estat els titulars indiscutibles, cosa que ha deixat Pablo Torre en un segon pla.

Tot i la seva qualitat, no ha aconseguit fer-se amb un lloc a l'onze de Flick, cosa que ha generat dubtes sobre el seu futur al club.

Amb l'arribada de nous reforços al centre del camp, la sortida de Torre sembla gairebé obligatòria aquest estiu.

La situació de Pablo Torre: promesa amb futur

Pablo Torre continua sent considerat una gran promesa del futbol espanyol. Amb només 22 anys, encara no ha pogut establir-se de manera regular a l'elit, però la seva qualitat està fora de tot dubte.

El FC Barcelona sap que té una joia a les seves mans i no vol perdre el control sobre els seus drets. Per això, el club està treballant per renovar el seu contracte en les pròximes setmanes.

Un cop signat el nou acord, el Barça buscarà una cessió perquè Torre continuï el seu desenvolupament en un altre equip.

Les ofertes per Pablo Torre

Diversos clubs estan interessats a comptar amb Pablo Torre la pròxima temporada. El Girona ha sol·licitat la cessió del migcampista, conscient del seu talent i de la seva capacitat per aportar a l'equip.

No obstant això, Pablo Torre té una oferta encara més atractiva. L'RCD Mallorca, que està molt a prop de classificar-se per a competicions europees, s'ha fixat en el jugador com a reforç de luxe per a la seva plantilla.

La possibilitat de jugar a Europa podria ser una gran motivació per a Pablo Torre, qui tindria l'oportunitat de seguir creixent.

El futur de Torre al Barça

El FC Barcelona només contempla la sortida de Pablo Torre en forma de cessió. Tot i que el migcampista té diverses opcions sobre la taula, el cert és que el club català buscarà assegurar el seu futur i seguir controlant la seva evolució.

Les negociacions aquest estiu seran clau i el futur de Torre dependrà de les ofertes i de la decisió del Barça sobre la seva cessió.