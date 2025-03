El Bayern Munic fa un favor a Robert Lewandowski: paga 80 M€ i deixa sec el Barça

Robert Lewandowski és un dels millors davanters de la història i el seu palmarès parla per si mateix. El polonès ha donat molt de què parlar en tots els equips que ha estat i un any va estar molt a prop de guanyar la Pilota d'Or. Per sort per als culers, l'ariet va voler anar a la Ciutat Comtal i ja porta diverses temporades al Barça.

Hansi Flick, ex del Bayern de Munic, va fitxar pel Barça amb la intenció de reflotar el club i tapar els seus mals resultats. Des d'aquest moment, tots i cadascun dels futbolistes han millorat molt. Ara, Robert Lewandowski, que no està en un gran moment, respira després de saber que el seu antic equip es farà amb el que podia ser la seva competència l'any que ve.

Robert Lewandowski i els seus anys al Barça

Robert Lewandowski va ser l'alegria de l'afició del Barça el 2022 quan va fitxar per 45 milions, una quantitat que al Bayern de Munic li va semblar poc justa. El polonès es va convertir ràpidament en un dels futbolistes més aclamats de l'afició i en l'esperança de tots els culers. Cada any, Robert comença per tot el alt, però a poc a poc va perdent el ritme.

Si bé és veritat que ja té 36 anys, Robert Lewandowski va començar la 2024-25 per tot el alt i els seus números són increïbles. Encara que ja no és com al principi, el '9' porta 36 gols i ha repartit 3 assistències en 41 partits. És el primer en la batalla pel pichichi i tot apunta que com a molt serà el segon màxim anotador de la temporada.

Robert Lewandowski té contracte amb el Barça fins al 2026, però és probable que se li acabi allargant un any més si està en bona forma. Tot i així, està clar que el polonès no estarà més de dos anys a la Ciutat Comtal, per la qual cosa la directiva ja està pensant en el seu reemplaçament. Per sort per a ell, el Bayern de Munic s'ha anticipat al Barça i pagarà 80 milions pel nou Lewandowski.

El nou Robert Lewandowski

Benjamin Sesko porta 17 gols i 6 assistències en 36 partits i l'afició del Leipzig està encantada amb ell. Segons diuen, el Barça estava molt interessat en ell per suplir Robert Lewandowski, però finalment el Bayern de Munic se li avançarà. Encara que no podem donar res per fet, és possible que Sesko acabi al conjunt alemany.