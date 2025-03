Irene Paredes trenca el seu silenci i envia un missatge a la cúpula del Barça: 'Vaig a...'

El Barça Femení viu un dels moments més brillants de la seva història. La plantilla està plena de talent, amb jugadores consolidades i joves promeses que asseguren un futur prometedor. Els fitxatges d'aquest any han reforçat encara més un equip que ja era dominant, i La Masia continua traient joies que aviat brillaran en el primer equip.

En cada posició hi ha qualitat. Des de la porteria fins a la davantera, el Barça compta amb futbolistes que marquen la diferència. Però en la defensa, hi ha un nom que destaca per sobre de molts: Irene Paredes.

Irene Paredes, una líder dins i fora del camp

La central va arribar al Barça Femení el 2021 i, des del primer dia, es va convertir en una peça clau. Juntament amb Mapi León, ha format una de les millors parelles de centrals del món. La seva experiència, lideratge i qualitat l'han convertit en una referència dins del vestidor i en una de les jugadores més estimades per l'afició.

Paredes és una veterana amb galons, algú que sempre dona la cara en els moments difícils. Al camp, és una muralla. Fora d'ell, una veu respectada per totes.

El seu contracte, una incògnita

Tanmateix, el seu futur és incert. El seu contracte amb el Barça Femení acaba aquesta temporada i encara no hi ha notícies de renovació.

Amb el temps corrent, l'afició espera amb ànsia una decisió. S'ha parlat d'un possible destí a la Lliga MX Femenil o un retorn a l'Athletic Club, però, per ara, només són rumors.

Irene Paredes parla clar

Davant de tants rumors, Irene Paredes ha decidit trencar el seu silenci i aclarir la situació. La futbolista ha estat clara i directa: "La meva prioritat és seguir al club. El meu agent i el Barça estan en contacte."

Amb aquesta declaració, Paredes esvaeix qualsevol dubte. La seva intenció és seguir vestint la samarreta blaugrana. No vol distraccions, no vol que el seu futur es converteixi en un tema de debat, vol quedar-se i el club també vol comptar amb ella.

Un missatge per a la cúpula del Barça

Ara, la pilota és a la teulada de la directiva. Paredes ja ha deixat clar el que vol i el Barça no es pot permetre perdre una futbolista del seu nivell. No només pel que aporta al camp, sinó pel que significa dins del vestidor.

És una líder, una referència i una peça clau en un equip que aspira a seguir fent història. La decisió està en mans del club. Però si alguna cosa ha deixat clar Irene Paredes és que ella vol seguir sent blaugrana.