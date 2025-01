Alejandro Balde s'assabenta del fitxatge que vol el Barça i reacciona davant el València

El Barça no ha trobat a faltar el seu pichichi davant el València, ja que en només 25 minuts el marcador ja reflectia un contundent 4 a 0. Flick ha decidit fer diverses rotacions, alguna d'elles obligada, i la seva aposta li ha sortit de meravella. El domini en la primera meitat ha estat absolut, amb Lamine Yamal divertint-se i donant espectacle, i també amb Alejandro Balde en mode avió.

El '3' arribava al partit d'aquesta nit davant el València criticat per les seves últimes actuacions. El seu caràcter ofensiu és una benedicció per al pla d'atac de Flick, però la seva fragilitat defensiva li ha costat punts al Barça. Alejandro Balde s'havia convertit en el centre de totes les mirades, ja que a més Laporta i Deco porten diversos mesos buscant un suplent de més nivell en el mercat de fitxatges.

Recordem que actualment Gerard Martín és el suplent de Balde. I acaba de renovar el seu contracte fins al 2028, però la realitat és que des de la directiva ja s'han valorat noms com Mingueza, Grimaldo, Alphonso Davies, Álvaro Carreras o Gayà.

Alejandro Balde es posa les piles

Alejandro Balde és una de les majors promeses de La Masia. No és el que més destaca, però sens dubte és un lateral de talla mundial i només té 21 anys. Promet ser l'amo de la banda esquerra del Camp Nou, com a mínim, durant la pròxima dècada.

No obstant això, des de la cúpula culer no es descarta l'opció de reforçar la seva posició. L'any passat va estar més de 4 mesos de baixa i l'equip ho va notar, així que Hansi Flick ha demanat reforços. El tècnic alemany va demanar entrar en la pugna per Davies, però no ha estat possible, així que totes les opcions estan obertes.

I, davant tal panorama, Alejandro Balde s'ha posat les piles. Avui, davant el València, ha quallat una primera part realment portentosa amb cavalcades constants en atac i molt sòlid en defensa. Ha demostrat tot el seu poder físic, però també mostrant la finor necessària per regalar el 2 a 0 a Ferran Torres.

Una actuació realment bona amb la qual sembla demostrar que no necessita substitut. Alejandro Balde, si les lesions el respecten, ha de ser el titular del Barça sí o sí. I per això Laporta i Deco, en consens amb Flick, han decidit renovar a Gerard Martín: donar-li la confiança necessària a Balde pot ser determinant per mantenir el seu bon rendiment.