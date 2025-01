Filtren la inesperada decisió de Pau Cubarsí: 'Té clar que per ara...'

Des de la seva estrena en el primer equip, Pau Cubarsí s'ha convertit en un imprescindible i ha anat guanyant punts en el futbol professional. La seva primera aparició va ser sota les ordres de Xavi Hernández, qui va decidir que era el moment de donar-li al jove una oportunitat. Ràpidament, Pau es va assentar en la defensa del primer equip i ara és un dels defensors més prometedors del món.

Encara que solen sortir moltes estrelles de la pedrera del Barça, no massa exploten al nivell que ho ha fet Pau Cubarsí. En marxar Xavi i arribar Hansi Flick, el català ha seguit entrant en l'11 titular del club. Ara, una decisió que diu molt d'ell està donant de què parlar a les xarxes socials.

La decisió de Pau Cubarsí

Pau Cubarsí és un d'aquells futbolistes que emocionen els aficionats, tant pel seu joc com pel seu amor pels colors. El central va caure de peu en el primer equip i el procés d'adaptació va ser realment breu. Aprofitant la lesió d'Andreas Christensen la temporada passada, el català va començar a sumar els seus primers minuts.

Va demostrar tant talent que diversos dels grans conjunts europeus van decidir interessar-se per ell i intentar fitxar-lo. Per sort per als culers, Pau Cubarsí va respondre a aquesta allau de conjunts renovant amb el Barça fins al 2027. A més, la seva clàusula prohibitiva fa que cap equip pugui incorporar-lo sense el vistiplau de la directiva de la Ciutat Comtal.

Pau Cubarsí ha pres una decisió poc comuna per a un jugador del seu nivell i ho té molt clar: seguirà vivint a La Masia. Jaume Marcet ha facilitat aquesta informació i ha sorprès a tots els aficionats. Normalment, quan un futbolista tanca el seu primer contracte professional se'n va a viure sol, però no és el seu cas.

El futur de Pau Cubarsí al Barça

Pau Cubarsí seguirà al Barça per molts anys més i, per ara, romandrà al lloc que porta vivint tants anys. S'està veient una gran millora en el seu joc i la companyia d'Íñigo Martínez i Ronald Araújo li està anant genial. Ambdós centrals tenen més experiència que ell i l'estan portant pel camí correcte.

Els culers estan encantats amb Pau Cubarsí i ja el consideren la millor aposta per al futur de la defensa del Barça. Encara que sempre pot haver-hi un gir dràstic, és més que probable que el defensa faci tota la seva carrera —o la major part d'ella— al club de la seva vida.