Fermín López arriba al límit i decideix explicar-ho tot sobre Gavi: 'No canviarà'
Fermín López trenca el seu silenci amb una entrevista inesperada en què parla de la seva relació amb Gavi
El nom de Fermín López ha estat al focus aquesta setmana després que s'hagin disparat els rumors sobre la seva relació amb Gavi. El jugador de Huelva ha decidit trencar el seu silenci i concedir una entrevista en què aclareix el que molts es preguntaven sobre el seu veritable vincle amb el sevillà.
"La gent sempre especula, això no canviarà, però ell segueix sent el meu amic", va assegurar amb contundència en declaracions a Mundo Deportivo. Unes paraules que intenten calmar el foc, tot i que deixen entreveure un rerefons més complex. Ha passat la seva amistat a convertir-se en una mera relació professional?
El comunicat de Fermín López que apuntava a Gavi
El passat 7 d'agost, Fermín López va encendre totes les alarmes en el barcelonisme amb un missatge a les xarxes socials que va eliminar minuts després. La publicació no tenia destinatari clar, però les seves paraules, dures i directes, van desfermar un autèntic terratrèmol.
"Mai guanyen les males persones, ni els que miren cap a una altra banda, ni aquells que fan de la traïció el seu mode de vida i de la covardia la seva bandera", va escriure. "Només és qüestió de temps. Aquests perden cada dia perquè el maquillatge amb què es cobreixen cada matí, tard o d'hora, se'ls desdibuixa i acaben mostrant-se al món tal com són realment", va sentenciar.
La publicació, tot i ser esborrada per consell del seu entorn, ja havia corregut com la pólvora. Des d'aquell moment, el debat es va obrir: anava dirigit a Ter Stegen, immers en un conflicte amb el club, o era per a Gavi?
Les parelles de Fermín i Gavi, al focus del debat
Amb el pas dels dies, el silenci d'ambdós futbolistes només va augmentar la sensació que alguna cosa s'havia trencat. I aquí van entrar en escena dos noms inesperats: Berta Gallardo i Ana Pelayo, les parelles de Fermín i Gavi. Totes dues van ser assenyalades com a possibles responsables de la tensió.
Les especulacions sobre la tensió entre les nòvies dels jugadors es van convertir en el centre del debat en fòrums i programes esportius. Que totes dues siguin sevillanes i no mantinguin relació va cridar poderosament l'atenció.
Tot i que ni Berta Gallardo ni Ana Pelayo s'han pronunciat, en el barcelonisme es va assumir que el seu distanciament havia acabat afectant l'amistat de Fermín i Gavi. El cert és que el missatge d'Instagram va arribar poc després que es detectessin certs desacords a la graderia i a les xarxes.
Fermín López trenca el silenci i parla de la seva relació amb Gavi
Després d'un mes d'especulacions, Fermín va decidir concedir una entrevista a Mundo Deportivo per tancar els rumors. Allà, amb un to calmat, va voler deixar clar que el seu vincle amb Gavi segueix existint, tot i que en un pla diferent.
"Gavi és el meu amic des dels 12 anys. El conec des de la meva etapa al Betis, però des que vaig entrar a La Masia ha estat el meu amic, com el meu germà", va explicar recordant la seva història compartida al planter blaugrana.
"Hem compartit molt. La gent sempre especula, això no canviarà, però ell segueix sent el meu amic. Tenim una relació bona, com sempre, i no tinc res més a dir al respecte", va afegir sense entrar a valorar la polèmica sobre les seves parelles.
Les seves paraules busquen tancar ferides, però no han passat desapercebudes, ja que alguns s'han fixat que assegura que la seva relació és "normal". "Gavi i jo tenim una relació normal, com la que pot haver-hi entre dos companys d'equip. Ens ajudem al camp, competim junts i això és el que importa", va afirmar amb certa fredor.
A més, va voler remarcar que la vida personal queda fora del terreny de joc. "La gent ha d'entendre que som joves, amb les nostres vides a part. Però dins del camp estem al cent per cent amb el Barça", va sentenciar.
El pas endavant de Fermín López ha servit per aportar claredat sobre una amistat que semblava trencada amb Gavi. Tot i que les seves paraules confirmen que la relació segueix existint, també deixen entreveure que ja no és com abans. El que queda per veure és si, amb el temps, aconsegueixen recuperar aquella complicitat de la infància o si el seu vincle queda limitat a l'estrictament professional dins del FC Barcelona.
