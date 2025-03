De la Premier League al Barça, només vol jugar al Camp Nou: Raphinha, sorprès

Raphinha està en el millor moment de la seva carrera i pocs futbolistes podrien plantar-li cara en aquest moment. El brasiler està jugant millor que mai i les seves estadístiques són de les millors d'Europa. De fet, a nivell de xifres ja ha superat la passada temporada de Vinícius Júnior, per la qual semblava clar guanyador de la Pilota d'Or.

Des que Hansi Flick ha arribat, Raphinha està jugant millor que mai i l'afició està entusiasmada amb ell. Amb Xavi va travessar moments complicats, però amb el tècnic alemany sembla estar completament desfermat. Això sí, un dels pocs jugadors al món que podria treure-li el lloc s'ha ofert per venir al Barça aquest mateix estiu.

Els números de Raphinha impressionen

Raphinha no ho ha tingut gens fàcil i ha hagut de passar per molts mals moments abans de tocar la glòria. El brasiler ha viscut situacions molt tenses en el futbol, com per exemple la salvació, pels pèls, del Leeds. Des de la seva arribada al Barça el 2022, l'extrem ha estat molt criticat, però la presència de Flick ho ha canviat tot.

Raphinha no estava a bon nivell la temporada passada, on no aconseguia trobar el seu lloc en l'esquema de Xavi. No obstant això, aquest any s'ha desfermat i molta gent està demanant la Pilota d'Or per a ell. I la veritat és que vist el que s'ha vist és probable que la guanyi, ja que ja suma 27 gols i 19 assistències entre totes les competicions.

L'únic que pot fer front als números de Raphinha és Mohamed Salah, l'estrella del Liverpool. En el que porta de temporada (41 partits), l'extrem porta 32 gols i 22 assistències. Sens dubte, el seu rendiment està sent igual o millor que el de Raphinha i els seus camins podrien unir-se el 2025, ja que Salah s'ha ofert per jugar al Barça.

Mohamed Salah, l'únic que pot asseure Raphinha

L'estiu passat, segons Sport, ja hi va haver acostaments entre el Barça i Mohamed Salah, i ara podrien repetir-se. Segons sembla, Salah s'ha ofert al Barça després de confirmar que no seguirà al Liverpool. Una petició que Deco, Flick i Laporta ja valoren conjuntament per prendre una decisió.

La fitxa de Mohamed Salah ronda els 15 milions, així que una rebaixa salarial és condició indispensable perquè aterri al FC Barcelona. Això sí, malgrat ser extrem dret, tenint en compte que Lamine Yamal és intocable, l'egipci hauria d'adaptar-se a l'esquerra. Una situació que l'obligaria a competir directament amb Raphinha, el més que possible guanyador de la pròxima Pilota d'Or.