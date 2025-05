Confirmat, torna al Barça: Andreas Christensen desbloqueja un fitxatge de 40 milions

Andreas Christensen està passant pel moment més complicat des de la seva arribada al FC Barcelona. El central s'ha passat tota la temporada en blanc a conseqüència de la seva lesió i posteriors recaigudes. Christensen, amb prou feines ha disputat 36 minuts de joc, sent el menys utilitzat per Hansi Flick.

Encara que Christensen ha entrat de nou en dinàmica de grup i ha estat convocat per a alguns encontres, Flick no li està donant massa minuts. No sembla que entri en els plans del tècnic alemany, així que només jugarà en moments de màxima necessitat. Malgrat aquesta situació, el central danès no té intenció d'abandonar el Barça aquest estiu, ja que encara té contracte fins al juny de 2026 i vol complir-lo.

Andreas Christensen continua pensant que pot guanyar-se la confiança de l'entrenador si realitza una bona pretemporada. Tanmateix, Joan Laporta i la direcció esportiva només pensen en forçar la seva sortida. Actualment, Christensen s'ha convertit en un problema per al club a nivell de planificació.

La sortida d'Andreas Christensen és clau per als plans de Laporta

Andreas Christensen, com ja hem indicat, està per la labor de complir el seu contracte amb el Barça. Vol oblidar aquesta funesta temporada i començar la nova amb nous brins. Tanmateix, la directiva culé té un objectiu totalment oposat al del futbolista i desitja forçar la seva sortida per finançar un fitxatge.

Christensen, malgrat els seus problemes físics, té un bon mercat en lligues com la Premier o l'Aràbia Saudita. El seu pas exitós pel Chelsea, del qual va arribar com a agent lliure, fa que alguns clubs anglesos puguin estar interessats en el futbolista. El Barça es donaria per satisfet si pogués acabar tancant la seva venda per 15 milions, facilitant així el retorn del fill pròdig al Camp Nou.

La tornada d'Alejandro Grimaldo

La sortida d'Andreas Christensen seria clau per signar la tornada d'Alejandro Grimaldo, ex de La Masia. Grimaldo, lateral esquerre del Bayer Leverkusen, ha disputat aquesta temporada 45 partits, marcant 4 gols i repartint 12 assistències. Als seus 29 anys i en plena maduresa, Alejandro Grimaldo estaria encantat de tornar al Barça.

Alejandro Grimaldo té contracte en vigor amb l'equip alemany fins al juny de 2027 i el seu valor de mercat està situat en 40 milions. La sortida de Christensen no només alliberaria massa salarial per a la seva inscripció, sinó que finançaria part del seu fitxatge. No serà fàcil la tornada de Grimaldo, però Deco valora molt seriosament pagar el seu traspàs: el vol de tornada al Camp Nou.