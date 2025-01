El Barça ya valora vender a Fermín: Hansi Flick señala un '10' mucho mejor y gratis

Aunque el mercado de fichajes ya está abierto y hay cierto movimiento en los despachos del FC Barcelona, no se espera que se produzcan más de dos o tres salidas. Sin embargo, habría más operaciones en marcha de cara al próximo verano, donde se esperan varias ventas importantes. Este podría ser el caso de Fermín López, quien no acaba de tener las oportunidades que en un principio esperaba tener con Hansi Flick en el banquillo culé.

Fermín se está encontrando con una feroz competencia en el Barça, ya que su posición está cubierta con futbolistas de clase mundial como Pedri, Dani Olmo o Gavi. El andaluz no está teniendo los minutos necesarios y está molesto por la situación, así que podría valorar su salida del Barça a final de temporada si todo sigue igual.

Fermín López acaba contrato con el Barça en junio de 2029 y ofertas no le van a faltar. Para quedarse ha pedido ser importante, ya que si no juega su espectacular progresión corre peligro de frenarse. Sin embargo, lo que no esperaba Fermín ha sido la respuesta de Hansi Flick, quien parece que ya ha encontrado a su sustituto.

Fermín López tiene 4 ofertas, pero Hansi Flick no se altera

Fermín ha dejado de ser indispensable y podría pedir salir, petición que Laporta estaría dispuesto a escuchar si alguien ofrece 75 millones. Recordemos que su fichaje costó apenas 300 mil euros y el Barça podría cerrar, con su traspaso, una magnífica operación. Su venta podría representar poner fin a los problemas de fair play financiero y poder acometer otras incorporaciones que Hansi Flick considera más necesarias

Por ahora, PSG, Arsenal, Manchester United y Borussia Dortmund estarían siguiendo de cerca los movimientos de Fermín López. Un escenario que no preocupa a Hansi Flick, quien considera que su posición está bien cubierta y que, para colmo, se ha guardado un as bajo la manga.

Hansi Flick encuentra un '10' mejor que Fermín y gratis

Con Fermín López en la rampa de salida, Hansi Flick ha decidido empezar a contar cada vez más con Toni Fernández. Su talento encandiló rápidamente a Flick en pretemporada y ya es un habitual en los entrenamientos del primer equipo. Toni es la nueva joya de La Masía y Flick lo sabe, así que ya le ha hecho debutar.

Toni Fernández debutó en Copa del Rey contra el Barbastro, sustituyendo a Pablo Torre. De pie dominante izquierdo, juega en la posición de extremo derecho pudiendo caer también en la media punta: un '10' en toda regla. Su inteligencia en el campo y su calidad con el balón, le han permitido destacar en La Masía, y Hansi Flick lo ve como el relevo natural de Fermín López.

La presentación de Toni Fernández en sociedad ante la afición culé tuvo lugar en pretemporada en la gira americana. Hansi Flick no dudó en llevárselo de gira, y maravillado por su talento, le hizo jugar durante la segunda parte contra el City. Sin duda, está llamado a marcar una época.