Hansi Flick es guarda un as sota la màniga davant el Betis: si juga, doble KO al Barça

El Barça vol seguir en ratxa després de la Supercopa, i avui toca guanyar al Real Betis a la Copa del Rei. Un partit, a priori, igualat, però que no hauria de suposar un perill per al conjunt català després del que s'ha vist a la primera meitat. Gavi només ha trigat 2 minuts a obrir el marcador i a partir de llavors les ocasions i els gols no han parat d'arribar.

Gran part de culpa d'aquesta gran primera meitat la té Hansi Flick. L'alemany, una vegada més, no s'ha guardat gairebé res i ha sortit amb, pràcticament, el seu onze de gala. Lewandowski, Balde i Casadó han estat les absències més destacades, deixant el seu lloc a Olmo, Gerard Martín i De Jong, respectivament.

La Copa del Rei és una prioritat per a Hansi Flick i així ho ha demostrat. Però, per si no fos suficient, s'ha guardat un as sota la màniga que espera el seu torn a la banqueta. És cert que només sortirà en cas de necessitat, però la trucada de Flick és un preludi del que vindrà en els pròxims anys.

El gran dubte que intenta resoldre Hansi Flick

Tres dies després de la victòria a la final de la Supercopa, Hansi Flick ha tingut temps més que suficient per analitzar els detalls del duel contra el Reial Madrid. Molts són els aspectes positius a comentar, però l'entrenador del Barça va centrar la seva atenció en una posició de la qual ja es venia parlant.

A la semifinal, Hansi Flick va sorprendre tothom col·locant com a titular a Wojciech Szczesny. Després vam saber que el motiu de la suplència d'Iñaki Peña va ser el càstig imposat per Flick per arribar tard, però aquesta decisió va obrir les portes d'una nova etapa. I és que Szczesny es va mantenir en l'onze inicial contra el Madrid a la final.

Tanmateix, malgrat que va realitzar diverses aturades, contra els blancs va quedar assenyalat. Wojciech Szczesny no va poder acabar perquè va ser expulsat després d'aturar una clara ocasió de Mbappé. Motiu que no li ha permès estar avui, contra el Real Betis, i que ha fet que Iñaki Peña recuperi el seu lloc; però encara hi ha més.

Hansi Flick crida al tercer en discòrdia: el futur del Barça

Ara, Hansi Flick no sap què fer. Ja va confessar a la sala de premsa que la situació de Wojciech Szczesny i Iñaki Peña ha canviat. Per tant, per intentar resoldre els seus dubtes, ha cridat a l'hereu natural de Ter Stegen: Diego Kochen.

L'estatunidenc de 18 anys està brillant amb llum pròpia aquesta temporada amb actuacions realment portentoses al 'B'. Hansi Flick ho sap i no ha dubtat a convocar-lo. Tots els que el coneixen parlen meravelles d'ell, ja que Diego Kochen promet ser el número u del Barça durant molts anys.

De moment, Hansi Flick no ha volgut córrer riscos contra el Real Betis i ha optat per Iñaki Peña davant l'absència de Wojciech Szczesny. Això sí, Diego Kochen espera el seu torn a la banqueta i està llest per debutar. Fa poques setmanes va renovar fins al 2028 i, de cara a la pròxima temporada, el més normal és que tingui fitxa del primer equip.