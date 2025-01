Joan Laporta aprofita i surt guanyant: robatori històric al PSG després del de Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia serà jugador del Paris Saint Germain des de ja. L'entitat parisenca desemborsarà prop de 70 milions d'euros en el mercat hivernal per tractar d'arreglar la temporada. El Barça ha de tatxar de la seva llista de desitjos a un dels extrems que millor es valoraven des de la direcció esportiva.

L'actual trident del Barça és, sens dubte, el millor que ha passat pel Camp Nou des de la marxa de la mítica MSN. Raphinha, Lewandowski i Lamine Yamal sumen entre els tres 76 gols i assistències en aquesta primera meitat de temporada. No obstant això, malgrat això, la realitat és que els seus relleus naturals a la plantilla estan a anys llum d'ells.

Per això, entre les prioritats de Joan Laporta hi ha la de trobar a un extrem que pugui brindar competència real a Lamine i a Raphinha. Han estat diversos els noms que s'han relacionat amb el Barça últimament; entre ells, el de Khvicha Kvaratskhelia, i també han aparegut altres com Nico Williams o Leao. No obstant això, ara El Nacional ha afegit un més a la rumorologia; el gran damnificat pel fitxatge del georgià pel PSG: Bradley Barcola.

Bradley Barcola, un més a la llista

El jove atacant francès ha estat una de les grans revelacions de l'equip de Luis Enrique en els últims mesos. Des que va arribar a la capital francesa a l'estiu de 2023, Bradley Barcola s'ha convertit en un dels fixos del míster asturià en els seus onze titulars. Són 64 els duels que ha disputat en any i mig; en ells, ha vist porta en 15 ocasions i també ha pogut repartir 11 passades de gol.

Ara, no obstant això, el fitxatge de Khvicha Kvaratskhelia deixa a Bradley Barcola en un evident segon pla, ja que el del Nàpols habita en la seva demarcació. Per l'altre costat, malgrat les seves polèmiques constants, Dembélé és indiscutible, per la qual cosa és inevitable que Bradley Barcola vegi considerablement reduït el seu protagonisme. I això, sens dubte, podria obrir les portes a una sortida.

La font anteriorment esmentada, no obstant això, assevera que Al-Khelaifi no està per la labor de deixar marxar a Bradley Barcola fàcilment. En cas de confirmar-se l'interès del Barça, doncs, es preveu una operació realment complexa, com totes en les quals el xeic participa. Això sí, el Barça sortiria guanyant en aquest escenari, ja que els números de Bradley Barcola són superiors als de Kvaratskhelia, encara que sigui el georgià qui disposi de major cartell.