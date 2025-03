El Barça utilitza Clément Lenglet com a moneda de canvi per fitxar el millor de l'Atlètic

Clément Lenglet ha estat en el centre de la diana des de la seva arribada procedent del Sevilla el 2018. El central va començar a l'equip de la Ciutat Comtal guanyant-se l'apreci de l'afició, però l'ha anat perdent a poc a poc. De fet, molts seguidors estan demanant la seva venda des de fa diverses temporades.

El Barça ha sanejat molt els seus comptes, però encara no pot permetre's mantenir a qui no sigui necessari. Clément Lenglet és el clar exemple d'això: està cedit a l'Atlètic de Madrid perquè no compta per a Hansi Flick, així que la seva sortida definitiva és qüestió de temps. A més, el seu estratosfèric sou s'ha convertit en un problema, per la qual cosa Deco i Laporta tenen un pla per utilitzar el francès com a moneda de canvi i emportar-se el millor.

Clément Lenglet té la clau

El Barça ha hagut de desprendre's de diversos dels seus efectius en els últims temps perquè no encaixaven en els seus plans. Clément Lenglet ha estat un d'ells, però les formes del francès no han agradat als culers. Encara que van voler vendre'l en diverses ocasions, el central es va negar i es va moure pels diners.

Per sort per al Barça, l'Atlètic de Madrid necessitava un central i es va llançar amb tot per la cessió de Clément Lenglet. Al Metropolitano, Lenglet ha trobat el seu lloc i s'ha convertit en indiscutible al centre de la defensa. Ara, Simeone vol incorporar-lo definitivament i es podria arribar a donar un intercanvi.

Sí, perquè el Barça vol treure profit de Clément Lenglet per convertir la petició n.º 1 de Hansi Flick en realitat. El tècnic alemany va quedar enamorat de Julián Álvarez en el partit de Copa del Rei celebrat fa algunes setmanes i vol comptar amb els seus serveis. Això sí, no serà gens fàcil.

Clément Lenglet pot obrir les portes del Barça a Julián Álvarez

Robert Lewandowski no serà etern i la directiva culer ja està pensant en un altre '9' que pugui suplir els seus gols a curt termini. Així, tant l'entrenador com la directiva han pensat en Julián Álvarez, l'estrella de l'Atlètic de Madrid. Tenint en compte queJulián Álvarez no sortirà per menys de 100 milions, el Barça hauria d'incloure Clément Lenglet en l'operació per rebaixar el preu.

Tot i així, Julián Álvarez està molt content a la capital, per la qual cosa és poc probable que es mogui. El Barça taxa Clément Lenglet en uns 15-20 milions, així que podria obtenir un descompte important en Julián si l'Atleti accepta. Estem parlant d'un traspàs que podria rondar els 90 'quilos' + el francès, quantitat que Deco hauria d'obtenir, primer, venent altres jugadors.

Ronald Araújo, Christensen o Ansu Fati també són altres que podrien facilitar aquest intercanvi i fer-lo encara més factible. Sigui com sigui, està clar que Julián Álvarez agrada molt al Camp Nou i podria ser un objectiu interessant. Veurem si aquest estiu es produeixen moviments o tot queda en un simple rumor.