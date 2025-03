Andriy Lunin rep una gran oferta i Florentino Pérez reacciona: 'Vindrà el millor'

Relegat a un paper secundari al Real Madrid a causa del nivell de Thibaut Courtois, Andriy Lunin tindria moltes opcions de ser el porter titular en qualsevol altre equip del món. El porter ucraïnès va arribar el 2018 a Chamartín, i tot i que mai ha estat titular indiscutible, fa uns pocs mesos el club va oficialitzar la seva renovació fins al juny de 2028. El seu desig és acabar triomfant al Bernabéu, però és conscient que amb Courtois sota pals serà una tasca molt complicada.

Per la seva banda, en el si del club blanc estan molt satisfets amb l'actitud d'Andriy Lunin i el seu rol a l'equip, sempre disponible per ajudar i fer grup. No obstant això, també són conscients que el seu alt nivell atrau les mirades d'altres equips i que Lunin desitja tenir més minuts per jugar amb més regularitat. Davant d'aquesta tessitura, la directiva blanca sap que serà difícil retenir Lunin, qui a més té una interessant oferta damunt la taula.

En conseqüència, Andriy Lunin té un futur incert a la capital i podria posar rumb a Turquia: el Galatasaray vol fer-se amb els seus serveis. Però a més, un colós de la Premier League com el Manchester City també s'ha fixat en ell. L'equip anglès es troba en plena renovació i el porter del Real Madrid és el guardià de garanties que necessiten per al seu nou projecte.

Andriy Lunin deixa el seu lloc al millor

Florentino Pérez ja ha mogut fitxa davant la possible sortida d'Andriy Lunin buscant un substitut de garanties que pugui cobrir el seu buit. La direcció esportiva blanca hauria focalitzat el seu interès en el porter del RCD Espanyol, Joan García, que té una clàusula de 30 milions. El porter català està realitzant una gran temporada sent el porter amb més intervencions de la Lliga.

El Real Madrid vol a Joan García

El RCD Espanyol està passant moments molt delicats a nivell econòmic i la seva salvació passaria per una bona venda. Actualment, el seu actiu més preuat el té sota pals, el porter de Sallent, Joan García de 23 anys, comença a ser molt cotitzat al mercat. El Real Madrid ho sap i no perdrà l'oportunitat d'executar el seu fitxatge.

El RCD Espanyol ha posat preu al seu porter titular, el club que vulgui a Joan García haurà d'abonar la clàusula fixada en 30 milions. De fet, si Joan García és citat pel seleccionador nacional, la seva clàusula passarà de facto a ser de 35 'kilos'. El porter agrada molt a Chamartín, cosa que unida a la necessitat de l'Espanyol de vendre, no seria estrany que el de Sallent posés rumb a la capital aquest estiu.