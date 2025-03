El Barça usa a Clément Lenglet como moneda de cambio para fichar al mejor del Atlético

Clément Lenglet ha estado en el centro de la diana desde su llegada procedente del Sevilla en 2018. El central empezó en el equipo de la Ciudad Condal ganándose el aprecio de la afición, pero lo ha ido perdiendo poco a poco. De hecho, muchas hinchas están pidiendo su venta desde hace varias temporadas.

El Barça ha saneado mucho sus cuentas, pero todavía no puede permitirse mantener a quienes no sean necesarios. Clément Lenglet es el claro ejemplo de ello: está cedido en el Atlético de Madrid porque no cuenta para Hansi Flick, así que su salida definitiva es cuestión de tiempo. Además, su estratosférico sueldo se ha convertido en un problema, por lo que Deco y Laporta tienen un plan para usar al francés como monedad de cambio y llevarse al mejor.

Clément Lenglet tiene la llave

El Barça ha tenido que desprenderse de varios de sus efectivos en los últimos tiempos porque no encajaban en sus planes. Clément Lenglet ha sido uno de ellos, pero las formas del francés no han gustado a los culés. Aunque quisieron venderlo en diversas ocasiones, el central se negó y se movió por el dinero.

Por suerte para el Barça, el Atlético de Madrid necesitaba a un central y se lanzó con todo a por la cesión Clément Lenglet. En el Metropolitano, Lenglet ha encontrado su sitio y se ha convertido en indiscutible en el centro de la zaga. Ahora, Simeone quiere incorporarlo definitivamente y se podría llegar a dar un intercambio.

Sí, porque el Barça quiere sacar provecho de Clément Lenglet para convertir la petición nº1 de Hansi Flick en realidad. El técnico alemán quedó enamorado de Julián Álvarez en el partido de Copa del Rey celebrado hace algunas semanas y quiere contar con sus servicios. Eso sí, no será nada fácil.

Clément Lenglet puede abrir las puertas del Barça a Julián Álvarez

Robert Lewandowski no será eterno y la directiva culé ya está pensando en otro '9' que pueda suplir sus goles en el corto plazo. Así, tanto el entrenador como la directiva han pensado en Julián Álvarez, la estrella del Atlético de Madrid. Teniendo en cuenta queJulián Álvarez no saldrá por menos de 100 millones, el Barça tendría que incluir a Clément Lenglet en la operación para rebajar el precio.

Aun así, Julián Álvarez está muy contento en la capital, por lo que es poco probable que se mueva. El Barça tasa a Clément Lenglet en unos 15-20 millones, así que podría obtener un descuento importante en Julián si el Atleti acepta. Estamos hablando de un traspaso que podría rondar los 90 'kilos' + el francés, cantidad que Deco debería obtener, primero, vendiendo a otros jugadores.

Ronald Araújo, Christensen o Ansu Fati también son otros que podrían facilitar dicho intercambio y hacerlo todavía más factible. Sea como sea, está claro que Julián Álvarez gusta mucho en el Camp Nou y podría ser un objetivo interesante. Veremos si este verano se producen movimientos o todo queda en un simple rumor.