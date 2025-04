El Barça respon a la petició de Lamine Yamal per renovar: 'Ni un sol p...'

Lamine Yamal ha deixat el món del futbol bocabadat amb la seva meteòrica irrupció a l'elit a una edat sorprenentment primerenca. Amb només 17 anys, el jove talent del FC Barcelona s'ha convertit en una de les majors promeses mundials. Lamine es diverteix amb la pilota independentment del context, i fa gaudir els amants de l'esport rei davant qualsevol rival i en qualsevol escenari.

Lamine Yamal va debutar als 15 anys al Camp Nou i des de llavors no ha parat de deixar constància de les seves grans qualitats i talent com a futbolista. Continua sent menor d'edat, però aquest factor no li impedeix dominar els partits gràcies al seu explosiu canvi de ritme i la seva innata habilitat per al regat. La seva magnífica visió de joc i el seu excel·lent criteri són altres de les seves característiques, quelcom completament inusual per a un jugador de la seva edat.

Al Barça estan encantats amb la joia de La Masia i la seva renovació és prioritat absoluta per a Joan Laporta i la directiva culé. Encara que el club, a dia d'avui, no està sota la norma del 1:1 per l'assumpte dels palaus VIP, la previsió és solucionar-ho durant el mes de maig. Un cop tot resolt, es preveu que Lamine Yamal pugui signar la renovació del seu contracte fins al 2030, encara que això sí, amb noves condicions.

Lamine Yamal posa condicions per signar la renovació

La idea del club és renovar-lo per 5 temporades més fins al juny de 2030, el jugador està completament d'acord en aquest tema. No obstant això, conscient del seu nou rol a la plantilla, ha expressat al seu agent, Jorge Mendes, que la seva intenció de signar un nou acord d'acord amb el seu actual estatus. El seu representant ha transmès el missatge al president Laporta, el qual no ha posat cap 'però' als desitjos de Lamine Yamal.

La directiva del Barça té clar que Lamine Yamal és la pedra angular sobre la qual gira el nou projecte. Estan disposats a complir totes les exigències del canterà i passarà a ser un dels futbolistes millor pagats de la plantilla. El Barça ja treballa perquè Yamal estigui en l'escala salarial més elevada passant a percebre un salari entre 7 i 10 milions d'euros per temporada.

Lamine Yamal, l'actiu més valuós del Barça

Aquest gran salt qualitatiu en l'escala salarial del davanter no només és un premi al seu talent sinó una necessitat estratègica. Tant pel seu valor de mercat com per la seva aportació i influència esportiva, Lamine és l'actiu més valuós de l'entitat catalana. La clàusula actual de Lamine Yamal és de 1000 milions, cosa que fa que el seu fitxatge sigui una quimera per a qualsevol club.

La Premier League està atenta als moviments de renovació entre jugador i club. Manchester City i Liverpool no es rendeixen i esperen que les converses no fructifiquin i quedin estancades. Saben de les grans dificultats econòmic financeres del club culé i en això basen les seves esperances de poder acabar fitxant a Lamine, però serà impossible, renovarà fins al 2030.