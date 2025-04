Confirmat, el nou Dani Alves tria entre PSG i Barça: 'Ho farem oficial ara...'

El Barça es juga la vida en aquest final de temporada, però Joan Laporta i Deco estan obligats a començar a treballar en el mercat de fitxatges per arribar amb temps. Més enllà de reforçar l'atac, Hansi Flick considera que serà important reforçar la defensa i, en concret, els laterals, per la qual cosa Joan Laporta ja està treballant en això. De fet, el Barça ha aconseguit convèncer el nou Dani Alves, que també tenia una oferta del PSG: si res no es complica, el nou lateral de moda fitxarà pel Barça.

El pas de Dani Alves pel FC Barcelona és un dels més recordats i admirats en la història del club a nivell esportiu. El brasiler va arribar al Barça el 2008 procedent del Sevilla, i des de la seva primera temporada es va convertir en un pilar en l'esquema de joc culer, recordat fins avui. Al llarg de la seva carrera al Camp Nou, Alves va aconseguir nombrosos títols, guanyant-se un lloc en el cor dels aficionats culers.

Malgrat els últims successos extradeportius, el Barça continua buscant un lateral dret amb el nivell i el talent de Dani Alves, jugador brasiler que continua deixant bon record. De fet, molts consideren Dani Alves com el millor lateral de la història del Barça. La seva capacitat ofensiva i les seves incansables pujades per la banda, així com la seva implicació en el joc a nivell defensiu, el van convertir en un referent per a l'afició.

El Barça li guanya la partida al PSG i fitxa el nou Dani Alves: "Hansi Flick ja té nou lateral dret titular..."

El Barça s'està recuperant a poc a poc dels seus notoris i importants problemes econòmics i, encara que encara no canta victòria, ja comença a veure la llum al final del túnel. Els de la Ciutat Comtal han tornat al més alt i els resultats que estan obtenint són el reflex perfecte d'això. Sota les ordres del nou entrenador, els futbolistes estan mostrant la seva millor versió, però Hansi Flick sap que la competència serà vital perquè tots continuïn endollats, motivats i compromesos.

La temporada de Jules Koundé està sent un escàndol: el lateral francès és titular indiscutible i així continuarà sent, però Flick considera que necessita un recanvi de garanties i aquest arribarà. El barcelonisme valora Héctor Fort, però Flick no el veu preparat, motiu pel qual el Barça ha mogut fitxa per incorporar el nou Dani Alves, que rebutjarà el PSG.

Confirmat, el nou Dani Alves tria entre PSG i Barça: 'Ho farem oficial ara...'

El Barça està aixecant el cap després de diversos anys contra les cordes a causa de problemes econòmics. Joan Laporta, una mica criticat per molts, ha pres diverses decisions que han ajudat l'entitat catalana a ingressar diners. Ara, el president està a res d'aconseguir la signatura del millor lateral dret de l'actualitat: recorda a Dani Alves i ja dirà adeu al PSG per ser culer.

Des de la marxa de Dani Alves, el FC Barcelona ha estat buscant un lateral dret capaç de replicar les seves característiques. No obstant això, el club ha tingut dificultats per trobar un substitut que pugui oferir el mateix a nivell ofensiu. Jugadors com Nélson Semedo van ser intents que no van acabar de quallar, i la posició s'ha anat adaptant amb solucions provisionals.

Ara el titular indiscutible és Koundé, però el Barça vol donar-li descans amb l'arribada del nou Dani Alves, que està brillant a Itàlia. Aquest no és altre que Dodô, lateral brasiler de 26 anys de la Fiorentina. Segons apunten des d'Itàlia, Dodô hauria paralitzat les negociacions per renovar el seu contracte (acaba el 2026), perquè tindria ofertes de PSG i Barça: el brasiler vol jugar al Camp Nou.