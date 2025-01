Adeu Barça, Íñigo Martínez celebra: el Manchester United guanya, fitxatge gairebé tancat

Flick ha de prendre decisions crucials en la configuració de la seva plantilla. Estant en un moment clau de la temporada, la necessitat de definir un onze titular sòlid es torna imperativa. En aquest context, Pau Cubarsí i Íñigo Martínez es perfilen com la parella de centrals predilecta per al tècnic alemany.

Ara bé, més enllà d'Íñigo Martínez i Cubarsí, el Barça compta amb més actius en defensa. Araújo, qui ha decidit romandre al club malgrat l'interès de la Juve, i Andreas Christensen, que ja fa mesos que es troba lesionat, són les altres opcions. Fins i tot Eric García, que sembla el cinquè central i que normalment juga com a pivot defensiu, també pot ser considerat un rival directe per a la dupla Cubarsí-Martínez.

Davant tal repertori, el Manchester United, necessitat de nous efectius que millorin el seu rendiment defensiu, s'ha fixat en el Barça. Rúben Amorim acaba d'arribar a Old Trafford, però li està costant més del que esperava obtenir bons resultats. I, per donar-li la volta a la truita, ha pensat a treure del Barça a un dels seus millors centrals.

El Manchester United vol aquest defensa del Barça

Amb Íñigo Martínez renovat automàticament si juga més del 50% dels partits, està clar que el Barça haurà de desprendre's d'algun efectiu defensiu. Araújo ha estat a punt de sortir i Eric García té diverses ofertes per fer-ho, però sembla que el Manchester United està pensant a endur-se Andreas Christensen.

El central danès no ha pogut guanyar-se la confiança de Flick a causa d'una lesió que l'ha deixat sense poder jugar en tota la temporada. Aquesta situació ha despertat l'interès de clubs de la Premier League, destacant el Manchester United. El tècnic dels 'Red Devils', Rúben Amorim, ha identificat a Andreas Christensen com una peça clau per enfortir la seva defensa.

En concret, el Manchester United està disposat a oferir 15 milions per fitxar Andreas Christensen. Quantitat que no només reduiria la massa salarial del FC Barcelona, sinó que també proporcionaria fons per a futures incorporacions. Deco ho sap i optarà per acceptar la sortida de Christensen si Laporta i Flick estan d'acord.

Andreas Christensen se'n va, Íñigo Martínez surt guanyant

Deco està considerant seriosament l'oferta del Manchester United per Andreas Christensen. Sap que Íñigo Martínez renovarà en els pròxims dies i que Cubarsí no es mourà. A més, Jonathan Tah, capità del Leverkusen, també sembla que ho té mig fet amb el Barça, així que l'adeu de Christensen sembla inevitable.

Només falta per veure què succeeix amb els altres dos protagonistes: Eric i Araújo. El seu futur dependrà, en gran mesura, de la confiança que els atorgui Flick d'aquí a final de curs. A l'estiu poden passar coses, però el més probable és que el fitxatge d'Andreas Christensen pel Manchester United quedi tancat ara, al gener.