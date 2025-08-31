El Barça pierde a su favorito y Fermín López podría rematarlo: Fichaje frustrado

El mercado de fichajes ha entrado en sus últimos suspiros y se suceden una serie de movimientos inesperados. Una recta final de mercado trepidante en el Barça hasta el punto que Deco se queda en Barcelona pendiente de lo que pueda suceder con Fermín López. No es seguro que el mediapunta andaluz siga bajo la disciplina de Hansi Flick ante una posible salida a la Premier.

En las últimas horas se ha producido una noticia muy relevante que puede tener consecuencias significativas en el futuro de Fermín. Y es que una joya de La Masía, que ahora juega en el Leipzig, está a punto de fichar por el Tottenham Hotspur. Nos referimos al caso de Xavi Simons, su sueño era regresar al Barça pero nunca fue la prioridad del conjunto blaugrana.

Simons ha estado cerca de fichar por el Chelsea pero parece que su destino final será el Tottenham que abonaría al Leipzig la cantidad de 60 millones por sus servicios. Este importante fichaje tiene consecuencias directas en el caso de Fermín. El Chelsea, quedándose finalmente sin el neerlandés, puede apretar por el fichaje del andaluz del Barça, Fermín López.

Xavi Simons ficha por el Tottenham

Todo parecía indicar que el neerlandés del Leipzig tenía su destino final en el Chelsea pero en las últimas horas ha habido un giro inesperado. El Tottenham ha tomado la delantera, y si no cambian radicalmente las cosas, el delantero de 22 años será nuevo jugador del conjunto del Tottenham. Los clubes han llegado a un acuerdo, el fichaje de Simons se cerraría por 60M que podrían alcanzar los 70 según variables.

Sin Xavi Simons, el conjunto de Stamford Bridge centrará todos sus esfuerzos para hacerse con el blaugrana Fermín. El conjunto inglés afronta los últimos días de mercado y su oferta tendrá que ser irrechazable para convencer a club y jugador. El club inglés lo quiere sí o sí y habrá que ver cómo se traduce a nivel de oferta económica.

Fermín, a la expectativa

Simons ya ha completado la revisión médica con su nuevo club, el Leipzig le dio permiso para poder viajar a Inglaterra. El contrato aún se tiene que oficializar pero la operación está cerrada y próximamente se incorporará al equipo dirigido por Thomas Frank. El Chelsea, que suspiraba por Simons, tendrá que mover ficha para poder incorporar a otro mediapunta y Fermín es su nuevo objetivo.

El jugador onubense no es titular indiscutible en el Barça, la gran competencia en la medular no le aseguran un rol protagonista. El Chelsea parece dispuesto a ofrecerle este rol en el conjunto blue y quiere seducirlo con una oferta económica irrechazable. El Barça está dispuesto a escuchar ofertas por Fermín pero Joan Laporta no parece dispuesto a venderlo por menos de 90 millones.