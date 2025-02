Després de diverses setmanes de negociació, el Barça ja ha pres la decisió final amb un jugador que no jugarà més al club culer i tampoc estrenarà el Camp Nou. Aquest jugador no és altre que el brasiler Vitor Roque, qui finalment ha aconseguit que el Betis li deixi sortir rumb al Palmeiras, club amb el qual signarà per 5 temporades. El Barça no comptava amb Vitor Roque i feia mesos que li buscava una sortida amb els seus representants que ha acabat arribant a finals d'aquesta mateixa setmana: és definitiu i oficial.

El Betis no volia trencar la cessió de Vitor Roque, però la voluntat del jugador brasiler ha estat clau per desbloquejar una situació que estava enquistada, també per LaLiga EA Sports. Javier Tebas considerava que el Barça no podia vendre ara a Vitor Roque, cosa que s'ha evitat gràcies a la FIFA, que li ha donat la raó al Barça. Vitor Roque no jugarà més amb el Barça ni tampoc estrenarà el Camp Nou: aquest divendres vola cap a Brasil per signar pel Palmeiras, que pagarà 25M€ i 5 en variables.

El Barça, gràcies a la intervenció de la FIFA, ha rebut el vistiplau de LaLiga per tancar la venda de Vitor Roque, que fitxarà pel Palmeiras per 25M. Vitor Roque va arribar al Barça fa una mica més d'un any i el seu protagonisme al Barça ha estat pràcticament testimonial: ni Xavi Hernández ni Hansi Flick han confiat en ell. Després de jugar mitja temporada al Betis, el Palmeiras ha volgut fitxar a Vitor Roque abans del tancament del mercat de fitxatges al Brasil i l'operació ja s'ha tancat.

El Barça ho fa oficial, no jugarà més: diu adeu sense jugar al Camp Nou

Segons fonts del Barça, Vitor Roque emprendrà el seu viatge cap a Brasil aquest divendres a primera hora de la tarda i el seu fitxatge està previst que es faci oficial durant el dissabte. Vitor Roque no s'ha adaptat al Barça ni tampoc al Betis, on va començar sent titular sota la tutela de Manuel Pellegrini. El Barça ja li va comunicar que no comptava amb els seus serveis i, per tant, l'entorn de Roque va començar a buscar-li una sortida lluny d'Espanya, on no ha tingut sort.

El positiu per al Barça és que l'operació de Vitor Roque no es tancarà amb unes pèrdues milionàries. El Barça va pagar una mica més de 30 milions pel brasiler, que es podrien recuperar sempre que el davanter centre elevi el seu nivell i rendeixi amb el Palmeiras. El Betis, per la seva banda, diu adeu a un davanter que ja no estava tenint massa protagonisme i ho fa guanyant un 50% més de la venda d'Abde com a compensació.

En poc més d'un any, Vitor Roque haurà passat per quatre equips: At. Paranaense, FC Barcelona, Real Betis i, ara, Palmeiras. Vitor Roque compleix, avui 28 de febrer, 20 anys: el seu regal serà tornar a Brasil per jugar amb el Palmeiras, que pagarà 25M€ al Barça abans de finals d'any.