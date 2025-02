Tras varias semanas de negociación, el Barça ya ha tomado la decisión final con un jugador que no jugará más en el club culer y tampoco estrenará el Camp Nou. Este jugador no es otro que el brasileño Vitor Roque, quien finalmente ha logrado que el Betis le deja salir rumbo al Palmeiras, club con el que firmará por 5 temporadas. El Barça no contaba con Vitor Roque y llevaba meses buscándole una salida junto a sus representantes que ha terminado llegando a finales de esta misma semana: es definitivo y oficial.

El Betis no quería romper la cesión de Vitor Roque, pero la voluntad del jugador brasileño ha sido clave para desbloquear una situación que estaba enquistada, también por LaLiga EA Sports. Javier Tebas consideraba que el Barça no podía vender ahora a Vitor Roque, algo que se ha evitado gracias a la FIFA, que le ha dado la razón al Barça. Vitor Roque no jugará más con el Barça ni tampoco estrenará el Camp Nou: este viernes vuela hacia Brasil para firmar por el Palmeiras, que pagará 25M€ y 5 en variables.

El Barça, gracias a la intervención de la FIFA, ha recibido el visto bueno de LaLiga para cerrar la venta de Vitor Roque, que fichará por el Palmeiras por 25M. Vitor Roque llegó al Barça hace algo más de un año y su protagonismo en el Barça ha sido prácticamente testimonial: ni Xavi Hernández ni Hansi Flick han confiado en él. Tras jugar media temporada en el Betis, el Palmeiras ha querido fichar a Vitor Roque antes del cierre del mercado de fichajes en Brasil y la operación ya se ha cerrado.

El Barça lo hace oficial, no va a jugar más: dice adiós sin jugar en el Camp Nou

Según fuentes del Barça, Vitor Roque emprenderá su viaje hacia Brasil este viernes a primera hora de la tarde y su fichaje está previsto que se haga oficial durante el sábado. Vitor Roque no se ha adaptado al Barça ni tampoco al Betis, donde empezó siendo titular bajo la tutela de Manuel Pellegrini. El Barça ya le comunicó que no contaba con sus servicios y, por ende, el entorno de Roque empezó a buscarle una salida lejos de España, donde no ha tenido suerte.

Lo positivo para el Barça es que la operación de Vitor Roque no se cerrará con unas pérdidas millonarias. El Barça pagó algo más de 30 millones por el brasileño, que se podrían recuperar siempre que el delantero centro eleve su nivel y rinda con el Palmeiras. El Betis, por su parte, dice adiós a un delantero que ya no estaba teniendo demasiado protagonismo y lo hace ganando un 50% más de la venta de Abde como compensación.

En poco más de un año, Vitor Roque habrá pasado por cuatro equipos: At. Paranaense, FC Barcelona, Real Betis y, ahora, Palmeiras. Vitor Roque cumple, hoy 28 de febrero, 20 años: su regalo será volver a Brasil para jugar con el Palmeiras, que pagará 25M€ al Barça antes de finales de año.