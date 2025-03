És el nou Toni Kroos: el Real Madrid accepta pagar 60M perquè vingui al Bernabéu

El Real Madrid va aconseguir una victòria important per 0-1 davant la Real Sociedad al Reale Arena dimecres passat. Un assoliment que li permet tenir la tranquil·litat que l'eliminatòria de Copa del Rei que es decidirà al Santiago Bernabéu, partint un gol per davant.

Tanmateix, l'alegria pel triomf es va veure entelada per una de les pitjors notícies possibles: la lesió de Dani Ceballos. L'utrerà va patir un contratemps en el primer temps, quan es va produir un xoc intranscendent amb Takefusa Kubo.

El diagnòstic mèdic va confirmar el pitjor: Lesió en el múscul semimembranós amb afectació del tendó de la cama esquerra.

Per això, s'estima que Dani Ceballos estarà de baixa al voltant de dos mesos, un temps que el deixarà fora d'alguns dels partits més importants de la temporada.

Un contratemps per al Real Madrid

La baixa de Dani Ceballos és un cop baix per al Real Madrid. El migcampista estava mostrant un gran nivell de joc en les últimes setmanes, convertint-se en una peça clau en el mig del camp dirigit per Carlo Ancelotti.

La seva capacitat per recuperar pilotes, distribuir el joc i aportar creativitat estava sent fonamental per garantir l'èxit de l'equip.

Tanmateix, la lesió del sevillà deixa al Real Madrid amb menys opcions al centre del camp. Davant aquest contratemps, el club podria veure's obligat a buscar un reforç al mercat de fitxatges, especialment si el temps de baixa de Ceballos s'allarga més del que s'esperava.

El fitxatge de Martín Zubimendi, l'opció preferida

En aquest context, el Real Madrid estaria considerant el fitxatge de Martín Zubimendi, jugador de la Real Sociedad. El migcampista espanyol és una de les grans sensacions de LaLiga, destacant per la seva solidesa defensiva, visió de joc i capacitat per distribuir la pilota.

Zubimendi ha estat vinculat amb el Real Madrid durant diverses temporades i el seu perfil encaixaria perfectament en l'estil de joc de Carlo Ancelotti.

El migcampista és jove, té gran projecció i ja ha demostrat ser capaç de jugar en els grans escenaris.

La situació de Martín Zubimendi i l'interès del Real Madrid

La Real Sociedad no té intenció de deixar anar a Zubimendi fàcilment. El migcampista té un contracte en vigor, però el Madrid estaria disposat a fer un esforç econòmic per incorporar el jugador.

En concret, el fitxatge de Martín Zubimendi li costaria al Real Madrid 60 milions d'euros, quantitat corresponent a la seva clàusula de rescissió. Una inversió que podria ser una solució ideal per pal·liar la baixa de Dani Ceballos i reforçar el mig del camp.

Amb la temporada avançant i la lluita per la Copa del Rei, LaLiga i la Champions League en ple auge, el Real Madrid necessita prendre decisions ràpides per mantenir-se competitiu.

L'arribada de Zubimendi podria ser el reforç necessari per assegurar l'estabilitat al centre del camp mentre Dani Ceballos es recupera.