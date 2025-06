El Barça estava boig per fitxar Luis Díaz, però el colombià finalment no es convertirà en jugador culer durant aquest mercat de fitxatges d'estiu. Deco està enamorat del davanter colombià, que ve de marcar un golàs amb la selecció de Colòmbia, però el Barça s'ha decantat per una altra opció semblant i molt més econòmica. De fet, el FC Barcelona ha tancat i fet oficial el fitxatge del nou Luis Díaz, que arribarà a l'entitat culer per convertir-se en nova opció per a Hansi Flick.

Luis Díaz sonava per reforçar el Barça, però l'extrem colombià, ara al Liverpool, no serà l'escollit per reforçar l'extrem esquerre del primer equip que lidera Hansi Flick. El Barça, això sí, sí que tancarà un nou fitxatge i, de fet, ja ho ha aconseguit: arribarà gratis a l'equip de Flick i és molt millor que Luis Díaz. Després del 'no' a Nico Williams, el Barça, dins de les seves possibilitats, s'ha posat les piles per reforçar els extrems i ho ha aconseguit: gratis i millor que Luis Díaz.

Luis Díaz era una de les primeres opcions del Barça, però la seva arribada ha estat descartada per motius, sobretot, econòmics. El Barça no sap si tindrà massa 'fair play' i, per tant, desemborsar 80 milions d'euros en un davanter com Luis Díaz sembla poc factible, almenys per ara. A més d'aquest motiu, el Barça considera que no necessita un extrem titular, ja que Raphinha partirà com a indiscutible: "És millor apostar per una figura més secundària i econòmica", expliquen fonts culers.

El Barça fa oficial el fitxatge del nou Luis Díaz, extrem gratis per a Hansi Flick

Luis Díaz va arribar a sonar per fitxar pel Barça, però tot ha quedat en un simple rumor que 'e-Notícies' ja pot desmentir. Luis Díaz sí que estava disposat a venir al Barça, però el club culer no es veu capaç de treure'l de Liverpool, almenys parlant a curt termini. Luis Díaz és un gran talent, però el Barça s'ha decantat per un altre extrem esquerrà que arribarà al Barça gratis durant el mercat de fitxatges d'estiu de 2025.

El Barça, per la seva situació econòmica, està pràcticament obligat a fitxar talent gratis i Joan Laporta ho sap: el nou Luis Díaz ve per ser important amb Flick. Luis Díaz es quedarà al Liverpool i, segons confirma el seu entorn, només contemplaria sortir del club anglès si arriba una nova oferta del FC Barcelona, club del qual és seguidor. El Barça no es farà amb els serveis de Luis Díaz, però sí que ha tancat el fitxatge d'un extrem que arribarà gratis al club culer per satisfer Flick.

El fitxatge no és Luis Díaz: nou davanter per a Hansi Flick, arriba gratis al Barça

El Barça no anirà a per Luis Díaz, però sí que reconeix que serà important i troncal acudir al mercat de fitxatges per buscar reforçar l'atac del primer equip culer. Flick s'ha posat les piles per accelerar l'arribada d'un extrem top a nivell mundial que arribaria gratis al Barça i que deixaria en l'oblit Luis Díaz. El Barça no vol perdre el temps i vol tantejar el mercat de fitxatges més enllà de la figura d'un Luis Díaz que podria fins i tot renovar amb el Liverpool.

El Barça s'oblida de Luis Díaz, sobretot per motius de capital. La solució de Joan Laporta ha convençut Hansi Flick, que ja sap que podrà comptar amb un nou extrem de nivell superlatiu: arriba gratis des de la Premier League anglesa. Quin futbolista millor que Luis Díaz fitxarà gratis pel Barça? Doncs parlem, més concretament, de Son Heung-min, futbolista sud-coreà que juga com a davanter al Tottenham Hotspur.

Son Heung-min acaba contracte a finals d'aquest mateix mes de juny i no renovarà la seva vinculació amb el Tottenham. El sud-coreà està obert a diversos traspassos, però ja sap que el Barça vol fitxar-lo perquè competeixi per un lloc a l'equip titular al costat de Raphinha.