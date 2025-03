El Barça negocia amb un jugador del Reial Madrid! Jorge Mendes ho confirma

El Barça s'està recuperant dels seus problemes financers i a poc a poc comença a explorar les opcions que hi ha al mercat. Els de la Ciutat Comtal tenen clar que han de continuar reforçant la seva plantilla si volen mantenir-se al més alt. Encara que han de fer-ho dins de les seves possibilitats econòmiques, els últims tancaments de contractes i vendes han deixat cert marge.

La recent sortida de Vitor Roque al Palmeiras ha deixat 25 milions d'euros a caixa i es podrien aprofitar per fitxar algú. Jorge Mendes, qui porta a diversos dels jugadors del Barça, ha rebut notícies de la directiva. Li han preguntat per un dels futbolistes del Real Madrid que més projecció té i la resposta és sorprenent.

Jorge Mendes en un foc creuat

Jorge Mendes és un dels agents esportius més reconeguts al món del futbol i s'encarrega de molts grans talents, com per exemple de Lamine Yamal. A més de tenir representació al Barça, l'agent també s'encarrega de les gestions de diversos cracks del Real Madrid, l'etern rival. La situació del conjunt merengue no és la millor i podria veure amb bons ulls alguna sortida si el preu és bo.

El Real Madrid no ha passat per molt bons moments aquesta temporada, però a poc a poc està tornant al seu lloc. Ha perdut diversos partits per golejada contra el Barça i ha hagut de jugar playoffs a la Champions per seguir amb vida. Per sort per als merengues, la seva mala ratxa està arribant a la seva fi i les bones notícies comencen a arribar.

Els jugadors del Real Madrid estan recuperant la seva bona forma i Courtois està imparable, cosa que evidentment és una bona notícia. El Barça és conscient que la porteria madrilenya té el nom del belga escrit i li ha preguntat a Jorge Mendes pel seu suplent. El porter del qual parlem és Andriy Lunin, qui té contracte amb el seu equip fins al 2030.

El Barça, a per Andriy Lunin

Andriy Lunin va tenir bastant protagonisme la temporada passada amb la lesió del primer porter. Encara que va cometre algun que altre error, l'ucraïnès va demostrar que mereix una oportunitat a la porteria dels grans. El Barça, en una reunió amb Jorge Mendes, li ha preguntat si seria viable incorporar al suplent del seu etern rival.

En principi, tant Jorge Mendes com l'entorn de Lunin ha deixat clar que el porter vol lluitar per un lloc al Real Madrid. A més, l'entitat blanca complicaria molt la seva sortida, i més si és al Barça. Per molt que el Barça segueixi intentant-ho, és poc probable que Florentino Pérez cedeixi.