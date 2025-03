El Barça ho fa oficial, gir de 180 graus amb Frenkie de Jong: Flick al·lucina

​Frenkie de Jong, el talentós centrecampista neerlandès, ha estat una figura central al Barça des de la seva arribada el 2019. La seva visió de joc, capacitat per distribuir la pilota i versatilitat al mig del camp l'han convertit en un pilar fonamental de l'equip. No obstant això, la seva trajectòria al club ha experimentat alts i baixos, especialment en termes de la seva situació contractual.​

El contracte de Frenkie de Jong, un mal de queixal

Malgrat el destacat rendiment de Frenkie de Jong des de l'arribada de Hansi Flick, la directiva del FC Barcelona ha estat més preocupada per la seva situació contractual.

Recordem que el centrecampista neerlandès és el segon jugador millor pagat de la plantilla, amb un salari anual de 19 milions d'euros, contracte que s'estén fins al 2026. Aquesta elevada remuneració ha estat motiu de debat intern, especialment considerant la delicada situació financera que travessa el club.​

Durant la temporada passada, Deco va intentar en diverses ocasions negociar una renovació que inclogués una rebaixa salarial. No obstant això, De Jong no va respondre a aquestes propostes, cosa que va generar incertesa sobre el seu futur al club. Joan Laporta va ser clar al respecte: si el jugador no acceptava una renovació amb condicions ajustades abans de finalitzar la present temporada, el club es veuria obligat a considerar la seva venda.

Giro de 180 graus amb Frenkie de Jong​

Amb el pas dels mesos i sense avenços significatius, el futur de Frenkie de Jong semblava encaminat cap a una venda inevitable. No obstant això, per a sorpresa de molts, sembla que el FC Barcelona vol solucionar aquest tema per evitar la sortida del '21'. En concret, Deco ha enviat una nova oferta de renovació a De Jong amb unes condicions molt favorables.

En concret, sembla que el club català està disposat a mantenir el seu salari actual per assegurar la continuïtat de Frenkie de Jong. Una decisió realment sorprenent, ja que aquest era el motiu que havia frenat la seva renovació durant mesos. De Jong es negava a renovar perquè no volia veure reduït el seu salari, però ara ha estat el mateix club el que sembla que cedeix davant les seves pretensions.

Flick, encantat amb la notícia

Hansi Flick, principal valedor de Frenkie de Jong, segur que està encantat amb la notícia. Des del primer dia s'ha mostrat molt proper al '21', intentant recuperar la seva forma física. De fet, tan bon punt ha estat disponible, Flick li ha donat les claus del centre del camp en detriment de Marc Casadó.

De moment, Frenkie de Jong tampoc ha respost a la nova oferta del Barça, però ho farà en els pròxims dies. El fet de seguir mantenint el seu salari actual suposa una victòria particular en la seva guerra amb la directiva. Només el temps dirà si ha estat un encert o un error.