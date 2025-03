Oficial, el Barça dona per perdut el fitxatge de Kimmich, però té recanvi: 'Thiago...'

Joshua Kimmich, migcampista del Bayern de Munic, era un dels objectius del Barça per a aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu, però l'alemany ha decidit seguir a la Bundesliga. El Barça ja ha rebut la confirmació per part d'un Joshua Kimmich que ha usat l'interès del club culer per aconseguir una millor oferta de renovació. El Barça ja dona per perdut el fitxatge de Kimmich, però ha trobat una solució d'última hora, que ha estat proporcionada per l'exfutbolista espanyol Thiago Alcántara.

Thiago Alcántara, qui va formar part del staff de Hansi Flick durant la pretemporada, sap que el Barça necessita un pivot defensiu per a la pròxima temporada i està disposat a ajudar. L'espanyol té molts números de tornar a incorporar-se al cos tècnic de Flick, motiu pel qual està treballant, des de la distància, per ajudar el Barça de Joan Laporta. L'objectiu del Barça és aconseguir fitxar el recanvi de Kimmich i, pel que sembla, Thiago Alcántara ja l'ha trobat: la reunió està prevista per a aquestes pròximes setmanes.

Joshua Kimmich, per la seva banda, signarà el seu nou contracte amb el Bayern de Munic durant la pròxima setmana. El migcampista alemany va arribar a estar molt a prop del Barça, però el club culer no ha pogut fer front a les seves altes pretensions econòmiques. "Arribava lliure, però demanava un salari i una prima de fitxatge més que desproporcionada", expliquen fonts del Barça a aquest digital.

El Barça, líder indiscutible de LaLiga EA Sports, continua estudiant el mercat de fitxatges amb la finalitat d'acomplir una nova incorporació exigida per l'entrenador Hansi Flick. Flick li ha canviat la cara a un Barça que aquest dissabte (21 h) rebrà la visita de l'Osasuna navarrès i que, als despatxos, treballa per tancar un altre fitxatge. Ni Kimmich ni Zubimendi, el Barça passa pàgina i confirma que el nou fitxatge arribarà gràcies a l'ajuda d'un Thiago Alcántara que continua fent mèrits per unir-se al staff.

El Barça, liderat per Joan Laporta i per Deco, continua obsessionat amb millorar una plantilla liderada per Hansi Flick que continua necessitant el fitxatge d'un pivot com el menjar. Joshua Kimmich va ser una de les opcions reals del Barça, però el migcampista seguirà al Bayern almenys fins al 30 de juny de 2027. Un altre dels noms que va sonar va ser el de Zubimendi, però, com ja vam avançar a 'e-Notícies', el migcampista només contempla fitxar pel Real Madrid si surt de la Real Sociedad.

Thiago Alcántara ja no treballa al FC Barcelona, però el que va ser jugador del Barça, entre altres grans com el Liverpool, continua aspirant a formar part del cos tècnic culer. Flick vol comptar amb Thiago Alcántara, però la veritat és que el Barça no li veu cabuda en el staff, almenys per ara. Ara bé, malgrat la negativa de Joan Laporta, tot podria canviar amb un últim moviment de Thiago Alcántara: truca a Flick i li proposa un recanvi per a Kimmich.

Thiago Alcántara, com a home de futbol, segueix moltes lligues i no és la primera vegada que s'ha posat en contacte amb el Barça per proposar nous fitxatges. En aquesta ocasió, Thiago Alcántara ha parlat amb Flick perquè el Barça tingui o disposi d'un recanvi per a Kimmich, qui renovarà amb el Bayern fins al 2027.

El Barça dona per perdut el fitxatge de Kimmich i ha posat la lupa en un altre jugador especialitzat en el centre del camp i recomanat per Thiago Alcántara. Aquest futbolista no és altre que João Palhinha, migcampista del Bayern de 29 anys amb passat a l'Sporting de Lisboa. Palhinha, que té un valor de mercat de 40M€, veuria amb bons ulls unir-se al Barça: Thiago Alcántara ja treballa perquè el fitxatge es completi, tot està en camí.