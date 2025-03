El Reial Madrid deixa sol a Raúl Asencio, acomiada la seva competència: Venut per 5 M€

La temporada de Raúl Asencio ha estat una de les grans sorpreses del Real Madrid. Fa pocs mesos, el jove central no estava ni en els plans de Carlo Ancelotti. No obstant això, les circumstàncies, com la desaparició de Jesús Vallejo o les lesions d'Éder Militao i David Alaba, li van donar l'oportunitat d'entrar com a titular en el primer equip.

Des de llavors, Raúl Asencio no ha deixat de sorprendre, consolidant-se com a titular indiscutible en la defensa blanca. El defensor de 22 anys ha mostrat un nivell excel·lent en cada partit, complint amb escreix les expectatives i demostrant que té qualitat per jugar al Real Madrid. La seva evolució ha estat tan destacada que ha rebut fins i tot la trucada de la Selecció Espanyola, un reconeixement al seu impressionant rendiment.

Raúl Asencio acomiada el seu company en la defensa

De cara a la pròxima temporada, Asencio podria veure fins i tot més minuts i protagonisme al Real Madrid. Encara que Éder Militao promet estar completament recuperat i Antonio Rüdiger continua sent intocable en la defensa, el futur de David Alaba podria canviar. Segons els últims rumors, el Real Madrid estaria considerant vendre el defensor austríac en el pròxim mercat d'estiu.

David Alaba, qui percep 23 milions d'euros bruts anuals, s'ha convertit en un suplent habitual al Real Madrid aquesta temporada. Als seus 32 anys, la xifra del seu salari s'ha tornat massa elevada pel rol que ocupa en l'equip. Davant aquesta situació, el club està buscant un destí per a ell i estaria disposat a vendre'l per 5 milions d'euros.

David Alaba, agraït amb el Madrid pel tracte rebut durant aquests anys, no posarà obstacles a la seva sortida si s'arriba a un acord que beneficiï ambdues parts. La venda d'Alaba obriria espai perquè Raúl Asencio tingués encara més protagonisme en la pròxima temporada, consolidant-se com una peça clau en la defensa de l'equip.

El futur de Raúl Asencio

Si la sortida de David Alaba es materialitza, Raúl Asencio podria veure el seu paper com a titular encara més consolidat. El jove central ha demostrat la seva qualitat i, amb la possible venda d'Alaba, el Real Madrid podria estar llest per fer un pas més en la seva integració.

Als seus 21 anys, Raúl Asencio s'ha guanyat el respecte tant de Carlo Ancelotti com de l'afició. Tot indica que el seu futur al club blanc serà brillant.