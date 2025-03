Rivaldo demana el seu fitxatge, però el Liverpool ofereix 99 M: 'M'agradaria veure'l al Barça'

Rivaldo és una de les grans llegendes del FC Barcelona, amb una trajectòria que va marcar una època daurada per al club. El brasiler, que va arribar al Barça el 1997 i va brillar amb el seu talent i carisma, va deixar una empremta inesborrable en la història del club.

Al llarg dels anys, Rivaldo s'ha convertit en una veu autoritzada dins del barcelonisme. La seva opinió és molt respectada i escoltada tant per l'afició com pels directius. De fet, no ha dubtat a opinar sobre les decisions que s'haurien de prendre dins del club català.

En les últimes setmanes, Rivaldo ha deixat clar que l'equip necessita trobar un relleu per a Robert Lewandowski. A pesar dels seus grans números, ja té 36 anys i es troba en la recta final de la seva carrera. I per fer-ho ha assenyalat el que hauria de ser el seu hereu.

El futur de Robert Lewandowski i la necessitat d'un nou davanter

A pesar que Robert Lewandowski continua sent una peça clau per al Barça, la realitat és que la seva edat ha començat a fer mossa. El polonès continua sent tot un golejador, havent signat 35 gols en el que va de campanya. No obstant això, la seva capacitat de rendiment en l'elit té una data de caducitat primerenca.

Rivaldo, veient el futur proper del Barça, ha afirmat que l'equip necessita fitxar un davanter top per reemplaçar-lo quan arribi el moment. La llegenda brasilera ha reconegut que Lewandowski continua sent un gran jugador, però la realitat és que el Barça necessita pensar en el futur.

I, en concret, Rivaldo ha dit el següent sobre Julián Álvarez. "És un gran jugador i m'agradaria veure'l al Barça, seria un gran reforç sens dubte". Recolzant així la idea de fitxar l'ariet de l'Atlètic de Madrid.

L'interès del Barça en Julián Álvarez és real

Rivaldo està convençut que Julián Álvarez té la qualitat suficient per triomfar al Barça. "Tot dependria d'una anàlisi detallada per part del club, especialment en l'aspecte financer, però sí, m'agradaria molt tenir-lo aquí", va comentar el brasiler.

Julián Álvarez ha demostrat el seu talent al Manchester City, a l'Atlètic de Madrid i a la selecció argentina, sent una opció molt atractiva per al Barça. La seva capacitat per jugar en diverses posicions de l'atac, la seva mobilitat i el seu olfacte golejador el converteixen en una de les opcions més interessants per reforçar la davantera del Barça.

El factor Liverpool

No obstant això, el fitxatge de Julián Álvarez es presenta complicat. El Liverpool ha mostrat un gran interès en el davanter argentí i estaria disposat a oferir més de 100 milions d'euros per fitxar-lo.

Aquest interès, sumat al factor econòmic, fa que el fitxatge de Julián Álvarez sigui gairebé impossible per al Barça, però el club podria sondejar la seva possible contractació. La competència pel davanter serà ferotge, però Rivaldo continua apostant per ell com l'opció ideal per al futur del Barça. Una cosa que no passarà desapercebuda a les oficines de 'Can Barça'.