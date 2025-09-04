Aurélien Tchouaméni se entera de lo de Vitinha y toma una decisión: 'Voy a...'

Aurélien Tchouaméni está viviendo el momento más dulce de su carrera gracias a la confianza que le ha transmitido Xabi Alonso. El curso pasado tuvo que jugar muchos partidos como central, situándose en el ojo del huracán cuando los resultados no eran los esperados. Ahora, con los nuevos fichajes y las instrucciones de Xabi, Tchouaméni se ha asentado como el pivote titular del Real Madrid y, en estos momentos, parece ser intocable.

La seguridad que ofrece en cada partido ha convencido al cuerpo técnico y a la afición, que empiezan a verle con capacidad para dominar el centro del campo durante muchos años. Sus cualidades físicas y su habilidad para recuperar balones le han convertido en el ancla del equipo, aunque todavía tiene margen para seguir evolucionando. Ahora bien, pese al buen trabajo que está haciendo Aurélien Tchouaméni en la faceta defensiva, Xabi Alonso busca un jugador que también pueda organizar el juego con criterio.

El perfil que busca Xabi Alonso tiene nombre y apellidos: Vitinha

El tolosarra quiere un centrocampista capaz de dar un paso más en la construcción, alguien que ofrezca soluciones cuando el Madrid tiene la posesión y necesita generar peligro desde la medular. En este sentido, el gran favorito es Vitinha, centrocampista del PSG que ha firmado una temporada brillante y que podría estar entre los candidatos al Balón de Oro.

La capacidad de Vitinha para manejar el ritmo de los partidos, junto a su calidad técnica, lo convierten en un perfil muy atractivo, pero hacerse con sus servicios parece ser imposible. Se ha hablado mucho de una cláusula de 90 millones de euros, pero fuentes cercanas al PSG aseguran que esa cláusula no existe. Por lo tanto, el club parisino tendría el control absoluto de la operación y exigiría una cifra muy elevada para dejar salir a su estrella.

Florentino Pérez es consciente de esta situación y asume que traer a Vitinha será muy complicado salvo que el jugador presione para salir o el PSG cambie radicalmente de postura.

El paso al frente de Aurélien Tchouaméni

Ante este escenario, Aurélien Tchouaméni ha entendido que debe dar un paso adelante para consolidarse como algo más que un recuperador de balones. Así se lo ha hecho saber a Xabi Alonso con una frase contundente: "Voy a esforzarme al máximo para mejorar en la creación de juego".

Si cumple con esa promesa, el Real Madrid podría tener en casa la solución a sus problemas organizativos en el centro del campo. De esta forma, el fichaje de Vitinha dejaría de ser una necesidad y Aurélien Tchouaméni se confirmaría como el líder absoluto de la medular para los próximos años.