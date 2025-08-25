Aurélien Tchouaméni hace de intermediario entre un gran fichaje y el Real Madrid

Aurélien Tchouaméni se ha transformado en una de las piezas clave del Real Madrid en esta nueva etapa.

Xabi Alonso le ha dado toda la confianza en el centro del campo, hasta el punto de convertirlo en el verdadero motor del equipo.

El francés, que la temporada pasada estuvo cuestionado, ha dado un giro radical y ahora lidera la medular con personalidad.

Pero su influencia no se queda solo en el terreno de juego. Según diversas informaciones, el mediocentro también estaría ayudando en la sombra a que un compatriota suyo se acerque al Santiago Bernabéu.

Se trata de Ibrahima Konaté, central del Liverpool, al que Tchouaméni ya estaría buscando vivienda en Madrid como preparación para un futuro fichaje.

Konaté, el objetivo que ilusiona al vestuario

El defensor acaba contrato en 2026 y aún no ha renovado con los “reds”. Esta situación alimenta las opciones de que vista de blanco en un futuro cercano, ya sea mediante traspaso o como agente libre.

En Valdebebas contemplan ambas posibilidades y no tienen prisa, pero el jugador habría dado el visto bueno a mudarse a la capital española.

En Liverpool, mientras tanto, no esconden su deseo de retenerlo y le han puesto sobre la mesa una oferta de renovación. Sin embargo, Konaté se mantiene en silencio, con la idea de esperar movimientos de Florentino Pérez.

La operación podría resolverse en este mercado si los ingleses aceptan venderlo a un precio reducido, aunque en el Madrid prefieren no precipitarse.

El peso del clan francés en el Santiago Bernabéu

Mbappé, recién llegado, también empuja para reforzar ese vínculo francés en el vestuario. El delantero quiere rodearse de compatriotas que le apoyen en su liderazgo, igual que sucede en la selección gala.

Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga ya forman parte de esa base, y Konaté encajaría perfectamente en la idea de crear un bloque sólido dentro y fuera del campo.

La presencia de un grupo de jugadores franceses de élite refuerza la convivencia y genera una sintonía que podría ser clave en el proyecto deportivo de Xabi Alonso.

Con Mbappé como referencia, el club blanco pretende armar un equipo ganador con mucha química interna.

Una apuesta de futuro sin prisas

En el Real Madrid no descartan presentar una oferta si el Liverpool se abre a negociar en las próximas semanas. Sin embargo, lo más probable es que la operación se posponga hasta el próximo verano.

La dirección deportiva blanca considera que no hay urgencia en reforzar la defensa, ya que hay cinco centrales en plantilla y Joan Martínez sigue creciendo en el Castilla.

Konaté, por su parte, mantiene la ilusión intacta de jugar en el Bernabéu. Tchouaméni ya ha empezado a mover fichas para hacerle la vida más fácil en caso de que el traspaso se concrete.

El tiempo dirá si esa amistad se convierte en un fichaje que fortalezca todavía más al Real Madrid.