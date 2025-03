Confirmat, aquest serà l'equip de Gavi si se'n va del Barça: 'Un vell conegut...'

Després de gairebé un any d´estar fora dels terrenys de joc per la seva greu lesió de genoll, Gavi va tornar a la competició el passat setembre. El centrecampista sevillà, un dels líders del vestidor malgrat els seus 20 anys, va saber ser pacient, treballar en els temps i estar a prop dels seus companys. La tornada a la competició va ser gradual, el Barça no volia riscos i Hansi Flick li va començar a donar minuts de forma paulatina.

Gavi ha participat, fins al moment, en 24 partits en les 4 competicions que el Barça participa aquesta temporada. L'andalús ha disputat 894 minuts en total, marcant dos gols i repartint 3 assistències, Gavi és un jugador altament competitiu i no està satisfet amb els minuts disputats. Des del seu debut amb Xavi Hernández, Gavi estava acostumat a ser indiscutible i amb Flick ha deixat de tenir el protagonisme anterior.

La seva qualitat, entrega i compromís li feien pensar que el portarien ràpidament a la titularitat però la realitat ha estat diferent. L'enorme competitivitat en la línia medul·lar culé fa que Flick tingui on escollir i en moltes ocasions ha preferit a Dani Olmo o Fermín. Hansi Flick té una clara vocació ofensiva i troba en Olmo o Fermín dos jugadors clarament ofensius, amb arribada i amb olfacte golejador.

Hansi Flick no acaba de trobar espai per a Gavi

La situació de Gavi al Barça s'està enquistant, no està jugant el desitjat i no sembla que el seu futur s'hagi d'aclarir a curt termini. Gavi va anar agafant ritme en els primers compassos de l'actual exercici i semblava que ja estava completament acoblat a l'equip. No obstant això, després de diverses titularitats, va començar a perdre protagonisme quedant per als minuts residuals o sense aparèixer al terreny de joc.

En els tres últims partits, Gavi ha estat absent de l'equip titular i en els dos últims ni ha arribat a sortir al camp. Sembla que Flick li costa trobar-li lloc a Gavi en el seu esquema i prefereix a Olmo o Fermín abans que al sevillà. És una realitat, Gavi amb prou feines ha jugat el 27% dels últims 810 minuts disputats per l'equip.

Joan Laporta podria estar disposat a escoltar ofertes

En la rumorologia habitual del futbol circula la idea que Gavi està castigat per qüestionar certes decisions del tècnic alemany. El Barça sap que aquesta situació no pot eternitzar-se, el centrecampista té un futur brillant i no estarà disposat a quedar en un segon pla. El president Laporta, conscient de la situació, podria estar disposat a escoltar ofertes i donar una sortida a Gavi.

Aquesta sortida podria venir de la mà d'un vell conegut, Xavi Hernández, que es postula com a possible nou entrenador del Manchester United. Xavi, si finalment dirigeix als anglesos, demanaria al United el fitxatge de Gavi, al qual veu com una peça clau en el seu esquema de joc. Altres equips, com el PSG de Luis Enrique, tampoc li perden la pista, clarament a Gavi no li faltaran les ofertes.