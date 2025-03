Oficial, Robert Lewandowski li dona la gran notícia a Messi i a la MLS: 'L'any que ve...'

Robert Lewandowski segueix sent una de les grans estrelles del FC Barcelona. Aquesta temporada, el davanter polonès ha mostrat un rendiment impressionant, amb 34 gols en 39 partits disputats fins al moment. Aquestes xifres reflecteixen la seva capacitat per seguir sent un referent en l'atac dels catalans malgrat la seva edat.

Comparat amb les seves altres temporades, Robert Lewandowski segueix demostrant la seva qualitat, fins i tot millora els seus números de cara a porta, però la seva evolució física ha de ser un factor a tenir en compte. Tot i el seu rendiment excel·lent, l'edat de Lewandowski comença a pesar. L'ariet de 36 anys no pot evitar que el seu físic comenci a passar-li factura.

El desgast acumulat i les exigències de la temporada han portat el Barça a valorar l'arribada d'un altre '9' aquest mateix estiu. A més, el contracte de Robert Lewandowski és el més alt de la plantilla, cosa que posa en dubte la seva continuïtat. I, per si no fos prou, els rumors de països com l'Aràbia Saudita o els Estats Units, amb la MLS pressionant, posen més tensió.

La MLS, un possible destí per a Robert Lewandowski

Amb el futur de Lewandowski a l'aire, un dels destins més probables per al '9' seria la MLS, la lliga que domina Messi des de la seva arribada als Estats Units. Robert Lewandowski ha rebut l'interès de diversos equips com Los Ángeles Galaxy, que el veuen com una figura ideal per incrementar el nivell competitiu i popularitzar encara més la competició.

La MLS podria oferir a Robert Lewandowski un entorn més relaxat, on podria seguir gaudint del futbol, mentre incrementa el seu compte bancari i segueix competint a un nivell més accessible. No obstant això, sembla que ja ha pres una decisió sobre el seu futur que no té marxa enrere. I és que el FC Barcelona ha activat la clàusula que activa la seva renovació un any més.

Lewandowski es queda al Barça, com a mínim, fins al 2026

Malgrat els rumors sobre la seva possible sortida, en les últimes hores s'ha confirmat que Robert Lewandowski continuarà al Barça, com a mínim, una temporada més. El seu rendiment obliga el club català a renovar el seu contracte malgrat la seva alta fitxa. I no només això, ja que sembla que Laporta està disposat a assegurar la seva continuïtat fins al 2027, ajornant el seu somni de jugar a la MLS.

Per tant, el futur de Robert Lewandowski al FC Barcelona sembla assegurat per ara, encara que la seva eventual sortida a la MLS podria ser una opció viable en un futur. Mentrestant, el '9' segueix sent una de les peces més importants de l'equip en la planificació a curt termini del Barça.