Thierry Henry explica la veritat sobre Raphinha i la Pilota d'Or: 'Salah i Kane...'

Thierry Henry sempre serà recordat pel seu carisma i màgia amb la pilota als peus. L'històric '14' del futbol francès va marcar una època i va poder retirar-se amb una Champions League, un Mundial i una Eurocopa, entre altres títols, en el seu palmarès particular. Des de la seva retirada, el davanter és present en els mitjans i tertúlies esportives, cosa que li permet donar la seva opinió públicament.

El Barça està passant per un gran moment i diversos dels futbolistes de la seva plantilla estan en el punt de mira dels grans. Un d'ells és Raphinha, que està signant una temporada digna de guanyar la Pilota d'Or. Thierry Henry, coneixedor del bon moment del brasiler, ha estat clar i l'ha comparat amb alguns dels seus millors competidors.

L'opinió de Thierry Henry sobre Raphinha i la Pilota d'Or

La paraula de Thierry Henry té molt pes en el món del futbol a causa del seu passat com a jugador. Tots recorden la seva etapa a l'Arsenal amb molta admiració i la del Barça tampoc es queda enrere. El francès segueix atentament el que fa el FC Barcelona i les seves paraules a CBS Sports Golazo sobre Raphinha i la Pilota d'Or ho deixen molt clar.

"Està allà dalt, Raphinha està per davant per a mi ara: ha marcat 11 gols a la Champions League. Mohamed Salah és un gran candidat, Kane és un candidat, Dembélé depèn; si fas un bon paper a la Champions i a més guanyes la teva Lliga, òbviament tindràs una oportunitat. Però Raphinha està en el seu millor moment, amb molts gols i només un penal"

"No dic que Kane o Salah, que està fent una temporada a la Premier League que no tornarem a veure, no xutin penals, però si un jugador marca els mateixos gols que la resta sense penals... No dic que estigui malament el que han fet, és increïble, però hem de parlar una mica més sobre Raphinha".

"El que està fent Raphinha, a més de defensar en la pressió... Perquè també cal saber defensar, ajudar el lateral i pressionar bé: són moltes coses les que cal fer i Raphinha les fa totes", va sentenciar Thierry Henry.

Raphinha, futur Pilota d'Or

Raphinha porta 11 gols a la Champions, sent el brasiler amb més gols en una sola edició de la competició europea. A més, està signant una temporada somiada amb el Barça: 27 gols i 19 assistències en 41 partits. Amb les paraules de Thierry Henry, la campanya que demana la Pilota d'Or per a l'extrem del conjunt català segueix creixent.