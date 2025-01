Adeu Barça, hola AC Milan: deixa sol Robert Lewandowski, se'n va amb Álvaro Morata

Robert Lewandowski ha estat una de les persones que més ha donat de què parlar aquests últims mesos al Barça. El seu inici de temporada va ser pràcticament immillorable i els números que ha estat assegurant fins fa poc són impressionants. Gràcies al seu rendiment, els aficionats somien tornar a conquerir la Champions.

Paral·lelament, Álvaro Morata va decidir fer un gir dràstic a la seva vida després de l'Eurocopa i va optar per continuar la seva carrera a l'AC Milan. Sembla que lluny d'Espanya és on més es valora el davanter i els seus números no són gens dolents. I ara, un reforç amb el qual el Barça pensava poder comptar en algun moment està molt a prop del conjunt italià.

Robert Lewandowski necessita ajuda, però no arriba

Robert Lewandowski va arribar al Barça el 2022 i la finalitat del seu fitxatge era que revitalitzés la davantera culer amb la seva qualitat. Amb contracte fins al 2026, el polonès s'ha anat guanyant un lloc al vestidor i és el clar titular. De fet, era dels favorits de Xavi Hernández i ho continua sent amb Hansi Flick.

L'entrenador alemany ha parlat en diverses ocasions de Robert Lewandowski i ha donat a entendre que no hi ha ningú millor que ell per cobrir la posició de '9' referència. Aquesta temporada el polonès ha anotat 28 gols i ha donat 3 assistències en 29 partits. De totes maneres, els últims partits de Lewandowski no han estat precisament bons i li està costant veure porteria.

Casualment, el Barça fa temps que pensa en Santiago Giménez, davanter del Feyenoord, per donar-li una mica de descans a Robert Lewandowski. El mexicà està donant molt de què parlar últimament i ja porta 15 gols i 3 assistències en 18 partits. Per desgràcia per als culers, sembla que el seu futur està a l'AC Milan i a qui ajudarà serà a Álvaro Morata.

Santiago Giménez i el Barça, un amor impossible

Santiago Giménez ha cridat l'atenció de diversos dels grans clubs europeus, però el seu fitxatge no és tasca fàcil. El Feyenoord no deixarà que el seu ariet surti del club per menys de 35 milions d'euros. Ara mateix, aquesta despesa suposa massa per als de la Ciutat Comtal i està clar que no serà possible.

Santiago Gómez hauria estat un efectiu molt necessari al Barça, ja que Robert Lewandowski no està en el seu millor moment. Però, encara que mai no podem donar res per fet, el més segur és que el crack mexicà acabi a l'AC Milan. Álvaro Morata serà el seu nou soci.