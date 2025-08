Anuncian otro destino para Vinícius Júnior, no es Arabia: 'Ofertón, 200 millones'

La renovación de Vinícius Júnior, que termina contrato en 2027, está parada desde hace algunas semanas, justo cuando el '7' del Real Madrid trasladó a Florentino Pérez sus exigencias económicas. Parecía que el acuerdo entre las partes antes de la disputa del Mundial de Clubes. Sin embargo, ahora todo ha cambiado, pues Vini quiere cobrar lo mismo que Mbappé, y eso no es posible.

Florentino Pérez considera que, tras su pésima temporada, Vinícius Júnior no está en disposición de exigir nada y ha frenado en seco su renovación. Tras este hecho, los rumores de traspaso a Arabia Saudí han acaparado todas las portadas. Su renovación sigue estancada y el país en el que juegan talentos como Cristiano Ronaldo o Sadio Mané quiere seguir ampliando su nómina de estrellas.

Pero no solo desde Arabia Saudí están tentando a Vinícius Júnior. En caso de que termine saliendo del Real Madrid, el astro brasileño ya sabe que existe un gran equipo europeo dispuesto a ofrecer 200 millones por su traspaso.

La renovación de Vinícius Júnior está lejos de cerrarse: las dudas crecen

La renovación Vinícius sigue siendo una de las patatas calientes de este Real Madrid. Las negociaciones para ampliar su contrato no avanzan por las altas exigencias económicas solicitadas. El carioca estaría exigiendo el mismo sueldo que Mbappé durante los cinco próximos años, a lo cual, Florentino Pérez no quiere acceder.

En el club blanco comienzan a estar cansados de su actitud y no se descarta la posibilidad de traspasarlo si las negociaciones no avanzan. Florentino valora mucho a Vinícius Júnior, pero las cantidades que está exigiendo se consideran una clara exageración. Por lo tanto, antes de permitir que se marche gratis en 2027, el Real Madrid forzaría su venta, y ofertas no le faltan.

El Manchester United aprovecha: 200 millones por Vinícius Júnior

El Manchester United está por la labor de lanzar una ofensiva histórica por el delantero madridista. Los 'red devils' preparan una mega oferta de 200 millones para convencer al Real Madrid y hacerse con los servicios de Vinícius Júnior. El club blanco no está dispuesto a ceder ante las exigencias de Vini, mientras que el United está dispuesto a aprovechar esta situación de tensión.

En el Manchester United creen que Vini puede ser el fichaje bandera de un nuevo proyecto ambicioso para devolver al equipo a lo más alto. El mercado ha dado, sin duda, un giro del todo inesperado y habrá que estar atentos a las reacciones de todas las partes. Por el momento, ni el Real Madrid ni el entorno de Vinícius Júnior se han pronunciado acerca de la oferta inglesa.