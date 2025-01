Anuncien des d'El Chiringuito què passarà amb Ronald Araújo: decisió final del Barça

Ronald Araújo es va convertir en un dels millors centrals del món sota les ordres de Xavi Hernández. L'uruguaià va anar millorant cada cop més fins a convertir-se en un dels centrals més cotitzats del moment. Per sort per a l'afició, el club tenia el futbolista molt ben blindat i ningú podia endur-se'l sense negociar.

El Barça no està passant per un bon moment econòmic, però compta amb cracks molt rellevants en el panorama actual i el valor de plantilla és força elevat. Ronald Araújo és un dels efectius que revaloritza el Barça, però la situació pinta cada cop pitjor. De fet, diversos mitjans han parlat del seu futur i a El Chiringuito no tenen cap dubte.

La situació de Ronald Araújo

Ronald Araújo s'ha guanyat, amb el pas dels anys, l'afecte de la major part de l'afició, la qual sap que té talent de sobres. El respecte que infon a la Ciutat Comtal l'ha portat a portar el braçalet de capità. Pel que han afirmat fonts properes al club, el central és tot un líder i és una peça important dins del vestidor.

El Barça no pot permetre's segons quins contractes i el de Ronald Araújo és un dels que ha intentat rebaixar. El central té una proposta de renovació sobre la taula des de fa mesos, però no el convenç. Durant l'estiu, els rumors que marxaria semblaven cada cop més seriosos, però la lesió que va patir a la Copa Amèrica va fer que tot quedés en anècdota.

Ara que ja està recuperat i que sembla que Hansi Flick no compta amb ell de la mateixa manera que Xavi, el central podria sortir. De fet, des de El Chiringuito afirmen que el Barça demanaria 60 o 70 milions d'euros per ell i que continua sense respondre a la prolongació de contracte. A més, Fabrizio Romano va filtrar fa uns dies que la Juventus ja ha mantingut contacte amb els representants del defensor culé.

El futur de Ronald Araújo està en l'aire

És evident que no podem donar res per fet encara, però tot apunta que Ronald Araújo acabarà marxant. El central busca protagonisme i, molt probablement, millores econòmiques, cosa que el Barça no pot oferir-li en aquests moments. Per aquestes raons, entre d'altres, el conjunt italià podria arribar a comptar amb ell aquest mateix hivern.

A més, Fabrizio Romano també va assegurar que la reunió entre alts càrrecs de les entitats tindria lloc després de la final de la Supercopa. Per tant, és probable que després d'avui comencem a saber més sobre el tema.