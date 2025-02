Adeu Barça, Gavi ho celebra: Kompany guanya, hi ha acord, jugarà al Bayern de Munic

Després d'un any apartat de la competició i després d'una dura recuperació, Gavi ha tornat a sentir-se protagonista de la mà de Hansi Flick. Recordem que l'andalús, criat a La Masia, no entrava en un onze inicial des del passat 7 de novembre de 2023, quan va jugar d'inici davant el Shaktar a la Champions. Aquest va ser el seu últim partit amb el Barça abans de caure lesionat, setmanes després, amb la Selecció Espanyola.

Aquest any, Gavi ha anat entrant en la dinàmica de l'equip de forma progressiva: Flick sempre ha estat partidari de no forçar la situació davant el risc d'una possible recaiguda. Amb paciència i molt de treball ha brillat en alguns encontres, demostrant la seva gran qualitat, però li està costant participar de manera regular. La gran competència existent i el seu llarg període d'inactivitat li estan passant factura.

Flick demana un fitxatge que complica més a Gavi

Malgrat el gran talent existent a la medul·lar amb Gavi, Pedri, Olmo i De Jong, el Barça no es deté en la seva tasca d'intentar reforçar la plantilla. La pròxima temporada promet ser un punt d'inflexió per al projecte de Flick, que té molt clar per quin jugador val la pena apostar. I és que el tècnic alemany està completament enamorat de Jamal Musiala.

Fa mesos que es parla del possible fitxatge de Jamal Musiala pel Barça: Flick el vol, mentre que Gavi seria el perjudicat. No caben tots a la zona medul·lar, així que tenint en compte les preferències de Flick, el '6' podria ser el sacrificat. No obstant això, en les últimes hores l'operació s'ha torçat i ja s'ha fet oficial que es queda al Bayern de Munic després de renovar el seu contracte.

Jamal Musiala s'allunya del Barça: renova amb el Bayern de Munic

Jamal Musiala ha optat finalment per renovar el seu contracte amb el Bayern de Munic, una magnífica notícia per al seu entrenador Vincent Kompany. Als seus 21 anys ja està consolidat com una de les grans estrelles de l'equip acumulant una increïble experiència a l'elit. Musiala quedava lliure en pocs mesos, però el Bayern, fent un gran esforç, s'ha assegurat la seva continuïtat passant a ser el futbolista millor pagat de la Bundesliga.

Percebrà un sou astronòmic, Jamal Musiala es convertirà en el jugador millor pagat del Bayern i quedarà lligat a l'entitat fins al 2030. L'internacional alemany va arribar al Bayern procedent de la pedrera del Chelsea a l'estiu de 2019. Va debutar amb el primer equip al maig de 2020 i des de llavors s'ha convertit en un jugador clau per al club.

Gavi ja sap que Jamal Musiala es queda al Bayern

Jamal Musiala va debutar amb només 16 anys i ja acumula gairebé 200 partits amb el Bayern en els quals ha anotat 58 gols i repartit 31 assistències. Ha conquerit 4 Bundesliga, 3 copes d'Alemanya, 1 Champions, 1 Mundial de Clubs i una Supercopa d'Europa. Amb la selecció alemanya ja suma 38 partits disputats i 7 gols en el seu caseller.

Sens dubte, parlem d'un futbolista que pot ser la cara visible d'una nova generació: el Bayern s'assegura un talent que pot arribar a fer història. Per al Barça, la seva renovació és una mala notícia, però la no arribada de Musiala és positiu per a Gavi. El seu fitxatge hauria restat molts minuts no solament al '6', sinó a altres jugadors que ocupen la seva posició al camp.